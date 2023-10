"Operazione di terra su Gaza di 24-48 ore". Colpiti 500 obiettivi di Hamas. Oltre 700 morti | La diretta

Notte di raid sulla Striscia di Gaza nel secondo giorno dopo l'attacco di Hamas contro Israele. L'esercito di Tel Aviv ha condotto una serie di raid aerei e colpi di artiglieria contro 500 obiettivi appartenenti ad Hamas. Fonti dell'esercito hanno spiegato che tra i targhet dei raid ci sono posti di comando, un edificio che ospita agenti di Hamas, un centro di comando utilizzato da un alto funzionario delle forze navali di Hamas, una "risorsa operativa utilizzata di terroristi" situata all'interno di una moschea a Jabaliya e una risorsa utilizzata dal gruppo terroristico per l'intelligence.

I media israeliani riportano che all'alba l'esercito israeliano ha reso noto che circa 80 terroristi sono stati trovati nel Paese durante la notte e che i combattimenti sono continuati in sei località lungo il confine con Gaza.

Dagli Usa intanto arrivano conferme di una imminente operazione via terra. Secondo fonti sentite dal Washington Post Tel Aviv sarebbe pronta a una vasta operazione sulla Striscia in 24-48 ore. Sempre secondo il Post Israele avrebbe chiesto agli Stati Uniti forniture militari, in particolare missili per il sistema Iron Dome, bombe di piccolo diametro, cartucce per mitragliatrici, ma anche una maggiore cooperazione sul piano dell'intelligence.

"Iran dietro l'attacco": ma Teheran smentisce

Lontano dal campo di battaglia si discute anche del ruolo di attori esterni Secondo il Wall Street Journal l'Iran avrebbe contribuito a pianificare gli attacchi a sorpresa di Hamas. Funzionari dell'organizzazione palestinese e Hezbollah hanno confermato che la Repubblica islamica ha dato luce verde all'attacco durante un incontro a Beirut lo scorso lunedì. L'attacco sarebbe stato pianificato nell'agosto scorso.

Al momento la politica Usa prende tempo, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che "in questo momento non abbiamo nulla che ci dimostri che l'Iran fosse direttamente coinvolto in questo attacco, nella pianificazione o nell'esecuzione fuori, ma è qualcosa che stiamo esaminando con molta attenzione, e dobbiamo vedere dove portano i fatti".