"Stop ai fondi per i palestinesi". La mossa dell'Ue contro il terrore di Hamas

L’Unione europea ha deciso la “ sospensione immediata ” dei pagamenti destinati allo sviluppo dei territori palestinesi, in attesa del riesame dei programmi di assistenza già messi in campo (691 milioni di euro). Lo ha annunciato il commissario per l’Allargamento Oliver Varhelyi, sottolineando che “ la portata del terrore e della brutalità contro Israele e il suo popolo è un punto di svolta. Le cose non potranno andare avanti come al solito ”.

La decisione è arrivata dopo una giornata di discussioni alla Commissione di Bruxelles, in cui i portavoce dell’istituzione hanno ribadito il fatto che “ l’Unione non finanzia in alcun modo Hamas o le sue attività ”. La portavoce Ana Pisonero ha aggiunto che “ l’Europa ha sostenuto il progetto palestinese di costruzione dello Stato ai sensi delle priorità identificate assieme ai Paesi membri. Al momento la Commissione sta valutando come i recenti tragici eventi passano avere effetti sull'attuale e futura assistenza allo sviluppo ”.

La rappresentante di palazzo Berlaymont ha anche ricordato che i fondi dei 27 “ sostengono i servizi essenziali per la popolazione palestinese e contribuisce alle spese dell'Autorità palestinese per l'assistenza sanitaria, assistenza sociale per le famiglie vulnerabili e per i salari degli impiegati pubblici ”. Il portavoce del servizio di Azione estera Peter Stano ha dichiarato che le istituzioni comunitarie sono in contatto “ con i partner della regione, in particolare con quelli che hanno influenza su ciò che accade sul campo. Stiamo cercando di spiegare loro quanto sia dannoso quello che sta facendo Hamas. Hamas sta creando danno alla causa palestinese ”.