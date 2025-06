Pentagono, Cina e armi nucleari: chi vince (e chi perde) con l'attacco Usa in Iran

L'attacco americano contro obiettivi iraniani porta il mondo in un territorio inesplorato. In una conferenza stampa organizzata al Pentagono, il segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth, ribadisce che gli strike non aprono a un tentativo di regime change in Iran. Ma i dubbi su quello che succederà nei prossimi giorni si accumulano. Eppure è già possibile cercare di capire chi "vince" e chi "perde" dopo questa mossa del presidente Trump.

I vincitori

Popolo neocon Usa

Chiusa la stagione della guerra al terrore sembrava che il mondo dei neocon americani fosse finito. L'avvento di Trump nel 2016, la sua prima presidenza e il ritorno alla Casa Bianca dopo la parentesi di Joe Biden sembravano aver chiuso la stagione degli interventi all'estero in favore di un periodo di isolamento americano. Così non è stato. Personaggi come John Bolton, falco anti Iran, da anni aspettavano questo momento e anche molti repubblicani di ferro, come Ted Cruz, fresco di litigio con Tucker Carlson in diretta.

Is it possible to absolutely loathe Tucker Carlson and enjoy the fuck out of watching him destroy Ted Cruz at the same time?

Asking for a friend.pic.twitter.com/iBtFgWv1br — Jo (@JoJoFromJerz) June 18, 2025

Benjamin Netanyahu

Dopo che Israele ha preso l'iniziativa con i primi raid una settimana fa, il pressing su Donald Trump è stato asfissiante. Da anni il premier spinge per risolvere in modo muscolare la questione del nucleare iraniano. Dopo la guerra a Gaza e le operazioni in Libano contro Hezbollah, Tel Aviv ha preso coscienza dei propri mezzi e ha puntato al pesce grosso. I risultati dopo giorni di bombardamenti hanno convinto Trump che era il caso di agire. E così dopo aver "fatto il lavoro sporco", come direbbe il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Netanyahu ha convinto Washington a usare armamenti pesanti come i bombardieri B-2 e le bombe GBU-57.

La Cina

Sembra paradossale ma a guadagnarci potrebbe essere la Cina, almeno nel medio-lungo periodo. Se è vero che Teheran era uno degli alleati regionali di Pechino, sia per quanto riguarda capitale politico che energetico per le forniture di petrolio, la mossa di Trump conferma che gli Usa rimangono impegnati in una regione che da quasi trent’anni distrae Washington dai problemi nel Pacifico. E così bombardieri, armi, uomini e mezzi, tanti mezzi, vengono riassegnati dal Pacifico, sempre più cortile cinese, di nuovo in Medio Oriente. Non male per la Cina in prospettiva, soprattutto per le mire al di là dello stretto di Taiwan.

La portaerei cinese Liaoning

Il Pentagono

L'operazione "Martello di mezzanotte" è un successo. Almeno per ora. Ancora poco chiare le conseguenze nei tre siti nucleari colpiti, non si può non ammettere che l'attacco con sette B-2 Spirit è stato condotto con precisione, incluso il depistaggio dei bombardieri inviati nel Pacifico per confondere le acque. Il dipartimento della Difesa e le forze aeree americane hanno messo in piedi una prova di forza importante (in stile trumpiano verrebbe da dire) che è anche un messaggio ad altri Paesi: "siamo in grado di colpire dove vogliamo nel mondo e possiamo farlo come un martello". Tante, forse troppe, le bombe antibunker sganciate sull'Iran, in particolare nel sito di Fordow. Ora agli Usa ne restano sei, per questo servirà cautela sul loro utilizzo, anche perché il rischio è che il materiale iraniano spostato da Fordow rispunti da un'altra parte, magari in un nuovo bunker.

L'operazione "martello della mezzanotte" illustrato dal Pentagono

Le armi atomiche

Gli ordigni atomici, o meglio la loro assenza dagli arsenali, diventa un tema sempre più delicato e pericoloso. Moltissime potenze regionali come la Turchia o l'Arabia Saudita o aspiranti tali come la Polonia, potrebbero vedere confermate le loro paure: senza atomica si è facili bersagli. E così l'assenza di atomiche iraniane complete rischia di convincere molti governi che sarebbe meglio avere una decina di testate negli arsenali come garanzia per la propria sicurezza. Le armi più distruttive di sempre tornerebbero così al centro del dibattito dopo i decenni di (quasi) oblio del periodo post-Guerra Fredda.

I perdenti

Gli isolazionisti Maga

I prossimi mesi saranno molto delicati sul fronte interno per Donald Trump. Una fetta importante della grande coalizione che ha riportato Trump al 1600 di Pennsylvania Avenue l'aveva fatto soprattutto perché il tycoon aveva promesso la fine di coinvolgimenti nelle guerre al di là degli oceani. Alfiere di questa corrente è proprio il vice di Trump, JD Vance che per tutta la campagna elettorale non ha nascosto la volontà di disimpegnarsi dallo scenario Ucraino ma soprattutto di ritirare da mezzo mondo i "boots on the ground" americani. Per loro inizia ora un momento difficile. L'insofferenza di personaggi come Carlson e l'ex stratega Steve Bannon sono una spia d'allarme importante per Trump. E il rischio di conseguenze (ovviamente elettorali) aumenterà se l'escalation dopo gli attacchi dovesse andare fuori controllo, magari con attacchi iraniani e soldati americani rimpatriati in bare avvolte dalla bandiera.

L'ex consigliere di Trump, Steve Bannon

I falchi anti cinesi

Gli altri sconfitti nell'universo trumpiano sono i falchi anticinesi. La truppa sparsa tra dipartimento di Stato, Casa Bianca e dipartimento della Difesa che voleva un ritiro completo da luoghi come Europa e Medio Oriente per riorientare sforzi e mezzi dove si giocherà la guerra del futuro, cioè il Pacifico, si vede ridimensionata e messa ai margini. È il caso ad esempio di Elbridge Colby. Nipote d'arte, suo nonno William guidò la Cia tra il 73 e 76. Stato scelto da Trump come vice capo del Pentagono per le policy, non sembra essere riuscito a cambiare la traiettoria del dipartimento. Con un passato accademico brillante tra Yale e Harvard, per molti anni si è occupato di strategia nucleare e sviluppo militare cinese, ma soprattutto si e contraddistinto per critiche feroci ai neocon repubblicani, cntro le guerra in Medio Oriente e per la necessità di impegnarsi di più in Asia. Un obiettivo che dopo gli ultimi raid sembra lontano.

L'Iran

Secondo le prime informazioni Teheran non si è nemmeno sforzata di fermare il blitz. Come ha spiegato in conferenza stampa il generale Dan Caine, Capo dello stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, l'Iran non ha nemmeno tentato di fermare l'attacco americano. Sicuramente il Paese è fiaccato da giorni di raid americani, o forse già si aspettava i colpi americani e ha preferito restare sulla difensiva. Nonostante questo l'attacco americano lo mette in una posizione delicata e non solo per le perdite legate al programma nucleare. Ora la repubblica islamica deve rispondere ma la risposta rappresenta una trappola. Non farla indebolirebbe il regime degli ayatollah perché agli occhi dei cittadini li farebbe apparire deboli e incapaci di difendere il Paese. Farlo in modo scomposto rischia nuove risposte americane con nuovi raid e un allargamento della guerra anche ad altri fronti. In più se è vero che Teheran può contare sull'aiuto delle sue milizie dell'asse della resistenza, queste non sono più forti e minacciose come un tempo, in particolare gli Hezbollah libanesi.

Il sito di Fordow visto dal satellite dopo l'attacco

L'Europa

Chi non tocca palla nella crisi è la solita Europa. Il Vecchio continente ci aveva provato, venerdì, con la diplomazia, ma alla fine gli incontri si sono chiusi con un nulla di fatto. La linea "telefonica" con Washington non esiste più. Trump e soci non spendono più nemmeno tempo per chiamare qualcuno a Bruxelles e avvisarli. Macron e Merz parlano, Trump pure ma la differenza è che poi il tycoon agisce. Se la crisi dovesse allargarsi, chi rischia di più è proprio l'Europa. Soprattutto considerando che la prima ritorsione iraniana potrebbe riguardare la chiusura dello stretto di Hormuz, collo di bottiglia tra il Golfo Persico e l'Oceano indiano, dove transita un terzo del petrolio mondiale.

Il traffico intorno allo stretto di Hormuz

L'economia mondiale

E così veniamo all'ultima perdente: l'economia globale. Il parlamento iraniano ha approvato la chiusura dello stretto e ora la palla passa al Consiglio supremo di sicurezza nazionale per la decisione definitiva. In questo modo finirebbero nel mirino le petroliere che riforniscono mezzo mondo. Non solo.

Si va anche verso una fiammata del prezzo del petrolio, un doppio problema perché da un lato va a colpire economie energivore in ripresa dalla pandemia come quelle colpite dal Covid, e dall'altro fornisce ossigeno a un Paese come la Russia, che dall'aumento del prezzo del greggio potrebbe trovare nuovi fondi per i conti pubblici sotto pressione per la guerra in Ucraina.