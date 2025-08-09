Il Pentagono sigla il più imponente ordine di missili AIM-120 AMRAAM mai effettuato

Il Pentagono ha recentemente annunciato l’assegnazione di contratti per un totale complessivo di 7,8 miliardi di dollari a due colossi dell’industria della difesa, Lockheed Martin e RTX Corporation, per la produzione di migliaia di missili destinati alle forze aeree e navali statunitensi e ai loro alleati internazionali. Questo imponente ordine rappresenta un punto di svolta nel rafforzamento delle capacità di difesa aerea e marittima, con particolare attenzione a sistemi avanzati d’arma in grado di garantire superiorità strategica e operativa.

Un investimento storico nel missile aria-aria AMRAAM

Al centro di questa commessa si colloca il contratto da 3,5 miliardi di dollari assegnato a RTX Corporation per la produzione del missile Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), riconosciuto come il più grande nella storia del programma AMRAAM. Tale armamento, noto per la sua leggerezza, versatilità e potenza, è progettato per essere equipaggiato su una vasta gamma di velivoli da combattimento, offrendo prestazioni eccellenti in missioni di intercettazione e superiorità aerea su varie altitudini. Inoltre, la sua capacità di lancio da terra per funzioni di difesa aerea aumenta la flessibilità tattica. Oltre alla produzione dei missili, il contratto include anche sistemi di telemetria e supporto ingegneristico, fondamentali per mantenere elevati standard di efficacia operativa.

Espansione della rete di alleanze attraverso forniture strategiche

Dall’analisi percepiamo che gli AMRAAM non saranno destinati esclusivamente alle forze armate statunitensi ma distribuiti anche ad un ampio spettro di partner globali. Tra i paesi Nato destinatari figurano Regno Unito, Germania, Danimarca, Ungheria, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Svezia e Finlandia; inoltre, paesi come Ucraina e Svizzera sono anch’essi inclusi nel programma di vendita militare estero. Nel teatro indo-pacifico, Australia, Giappone e Taiwan riceveranno questi sistemi, mentre in Medio Oriente Israele e Kuwait sono tra i beneficiari. Tale distribuzione riflette la volontà degli Stati Uniti di rafforzare le capacità di difesa collettiva dei propri alleati in scenari geopolitici complessi.

Missili a lungo raggio per superiorità aerea e navale

Parallelamente, Lockheed Martin ha ricevuto un ordine da 4,3 miliardi di dollari per la produzione di due tipologie di missili di precisione: il Joint Air-To-Surface Standoff Missile (JASSM) e il Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM). Il JASSM è un missile da crociera a lungo raggio, capace di oltre 500 miglia nautiche di gittata, dotato di un sistema GPS resistente al disturbo elettronico e di una testata penetrante da circa 450 kg, ottimizzato per attacchi stealth su obiettivi terrestri di elevata importanza strategica. Il missile LRASM, progettato per l’azione contro bersagli marittimi, opera a velocità subsonica con capacità semi-autonome di navigazione e aggiramento delle difese avversarie, rappresentando così un’arma offensiva di nuova generazione per la Marina statunitense. Entrambi i sistemi saranno impiegati anche da alleati come Polonia, Paesi Bassi, Finlandia e Giappone, consolidando un fronte comune nella deterrenza e nella proiezione di potenza.

Sostenibilità e innovazione tecnologica nei programmi di difesa

Oltre alla produzione di missili, i contratti includono servizi di supporto logistico e tecnico per garantire la piena operatività degli assetti esistenti, come quello affidato a Vertex Aerospace per la manutenzione degli aerei T-6 forniture di pezzi di ricambio F-35 da parte di Lockheed Martin, fondamentali per mantenere l’efficienza delle flotte aeree. È inoltre rilevante l’investimento in ricerca e sviluppo, con assegnazioni destinate a studi avanzati per il miglioramento di sistemi di intelligence, sorveglianza e controllo, testimonianza dell’impegno continuo verso l’innovazione tecnologica che sostiene la superiorità militare.

Tali elementi, inseriti in un quadro di cooperazione internazionale, delineano una strategia complessiva mirata a rafforzare la “prontezza e la capacità di risposta” delle forze armate statunitensi e dei loro partner nel prossimo decennio.