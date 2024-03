Gaza, al Cairo si tratta sulla tregua. Israele avverte: “Prima la lista degli ostaggi vivi”

Sulle sponde del Nilo, la diplomazia tenta ancora una volta di arrestare il conflitto in Medio Oriente prima dell’inizio del Ramadan, il mese del digiuno dei musulmani. Domenica 3 marzo, delegazioni di Hamas, Qatar e Stati Uniti sono giunte al Cairo per riprendere i negoziati volti a raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza, dopo quasi cinque mesi di conflitto. Israele, però, si è rifiutato di sedersi al tavolo della mediazione.

" Nessuna delegazione andrà fino a quando non riceveremo risposte da Hamas, che includano i nomi dei rapiti vivi che saranno rilasciati nell'accordo ", hanno riferito fonti di Tel Aviv al quotidiano Yedioth Ahronoth, smentendo la notizia diffusa dai media arabi secondo cui i negoziatori dello Stato ebraico erano già arrivati nella capitale egiziana. Una richiesta, questa, che ha trovato la dura opposizione dell’organizzazione terroristica, non disposta a rilasciare informazioni sugli ostaggi fino a quando non sarà entrato in vigore “ un cessate il fuoco completo e non sarà alleviata in modo significativo la sofferenza degli abitanti di Gaza ”.

Oggetto delle discussioni sarà la proposta formulata nel vertice di Parigi a fine gennaio, che prevede una tregua di sei settimane in cambio del rilascio di 42 israeliani prigionieri nella Striscia e di un numero ancora da definire di detenuti palestinesi chiusi nelle carceri ebraiche. Secondo gli Stati Uniti, “ Israele ha più o meno accettato ” l’accordo sul tavolo “ e un cessate il fuoco potrebbe iniziare oggi a Gaza se Hamas accetta di rilasciare una categoria ben definita di ostaggi vulnerabili ”. Da parte sua, il gruppo terroristico ha affermato che l’intesa potrebbe essere raggiunta entro 24 o 48 ore, se Tel Aviv acconsentirà alle sue richieste sul ritorno dei civili palestinesi sfollati nel nord della Striscia e sull’aumento degli aiuti umanitari.