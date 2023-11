"Servono pause umanitarie". Tajani ribadisce la linea italiana nel conflitto in Medio Oriente

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e ha fatto il punto sulla situazione in Medio Oriente, con la guerra tra Israele e Palestina che prosegue senza spiragli di tregua. " Abbiamo chiesto con forza a Israele di colpire solo le centrali terroristiche e i luoghi da dove partono i missili ", ha dichiarato il titolare della Farnesina durante l'intervista, spiegando che questo serve a " dare la possibilità alla popolazione civile di stare fuori dalla guerra. Purtroppo non sempre accade e ci sono troppe vittime civili ".

L'Italia, ha proseguito Tajani, è " favorevole a delle pause per permettere ai civili di spostarsi attraverso i corridoi umanitari " e il nostro Paese, come ha sottolineato il ministro, è pronto a fare anche molto di più: " Siamo pronti a curare i palestinesi feriti che sono usciti dal valico di Rafah ". Questo passaggio è fondamentale per cristallizzare la posizione italiana in questo conflitto: il nostro Paese è al fianco di Israele ma, ci tiene a specificare il ministro, " la popolazione civile non è Hamas ". Al pari di tutto l'Occidente, anche l'Italia dallo scorso 7 ottobre è impegnata sul piano diplomatico per impedire l'estensione del conflitto, che oltre a causare molte più vittime civili potrebbe creare un effetto domino sullo scacchiere internazionale, con tutte le conseguenze del caso.

" L'Occidente dice no alla cancellazione dello Stato di Israele e vuole creare uno Stato palestinese ", ha sottolineato Tajani nella sua analisi, ribadendo il concetto della soluzione dei "due popoli, due Stati", che con numerose varianti viene teorizzata a partire dagli anni Trenta del Novecento. " L'Autorità Nazionale Palestinese è l'unica autorità che riconosciamo, Hamas è organizzazione terroristica che ha dato il via al disastro ", ha spiegato il ministro, che poi ha aggiunto: " Abbiamo mandato materiale di sostegno alla popolazione civile. L'obiettivo finale nostro è arrivare a due popoli due Stati. Israele ha diritto di esistere, e il popolo palestinese deve avere una prospettiva democratica, per questo riconosciamo l'Autorità Nazionale Palestinese ".