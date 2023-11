"Hamas impedisce ai civili di scappare". E a Gaza si infiamma la battaglia dei tunnel | La diretta

Proseguono i raid di Israele su Gaza, con Hamas che denuncia il bombardamento di 3 scuole, mentre l'esercito israeliano accusa Hamas di sparare sulla strada aperta per far passare gli sfollati. Su X l'esercito israeliano ha spiegato che " mentre impedisce ai civili di mettersi in salvo nel sud di Gaza, Hamas si nasconde nella sua intricata rete di tunnel del terrore ". Le Idf hanno anche aggiunto che le sue truppe " hanno scoperto molteplici punti di accesso ai tunnel durante l'attività operativa nel nord di Gaza ".

Colpiti oltre 2.500 obiettivi

Dall'inizio delle operazioni su Gaza, tra raid aerei e offensiva via terra, sarebbero stati oltre 2.500 gli obiettivi centrati nella Striscia. La conferma arriva da un portavoce dell'esercito. Le Idf hanno inoltre spiegato che i soldati stanno continuando " ad eliminare terroristi in combattimenti ravvicinati e attacchi aerei sulle infrastrutture di Hamas, depositi di armi, posti di osservazione e centri di comando e di controllo nella Striscia "

Scontri in Cisgiordania

Si infiamma anche il fronte della Cisgiordania. Violenti scontri tra palestinesi ed esercito israeliano sono esolosi nella notte in varie zone della West Bank, tra cui Jenin, Nablus, Tulkarem e ad Abu Dis. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa secondo cui, in base alle prime informazioni, ci sono stati 2 morti e almeno sei feriti.

Aperta finestra di 4 ore per la fuga a sud

In mattinata un portavoce dell'esercito israeliano ha annunciato la creazione di una "finestra temporale" tra le 10 e le 14 di oggi per consentire ai civili di fuggire verso Sud lungo la strada Salah al Din che porta verso la parte meridionale della Striscia. " Se avete a cuore voi stessi e i vostri cari, andate a sud secondo le nostre istruzioni ", era scritto nel post, in arabo. Le Nazioni Unite stimano che nella Striscia di Gaza vi siano 1,4 milioni di sfollati interni. In totale, più di 2,2 milioni di persone vivono nella Striscia di Gaza.

Bufera per il raid sul campo profughi di Maghazi

Dopo le polmiche per i raid sulle ambulanze ora è di nuovo bufera per il bombardamento che ha colpito il profughi di Maghazi nel centro di Gaza. Secondo il sito Ynet almeno 51 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in un attacco aereo dell'esercito israeliano. L'attacco è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. " Più di 30 martiri sono arrivati all'ospedale di Al-Aqsa a Deir Al-Balah nel massacro commesso dall'occupazione nel campo di Al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza ", ha detto in un comunicato il portavoce del ministero della Sanità di Hamas, Ashraf Al-Qudra.

Spiragli sulla tregua

Gli Usa continuano a tessere la loro tela diplomatica per frenare l'escalation. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken si sta recando a Ramallah in Cisgiordania per incontrare il presidente palestinese Abu Mazen. Lo riporta Haaretz. Si tratta del primo viaggio del capo della diplomazia Usa in Cisgiordania dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. Ieri sera il presidente Usa Joe Biden aveva lasciato intendere che ci sarebbero dei progressi nel raggiungimento di una pausa umanitaria. A un reporter che gli ha fatto la domanda in merito, il presidente ha risposto 'Sì'.

"Atomica su Gaza una possibilità". "Parole fuori dalla realtà": bufera nel governo israeliano