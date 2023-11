Israele, liberati altri 11 ostaggi. Tregua fino a mercoledì | La diretta

La tregua di quattro giorni tra Israele e Hamas è stata prorogata di altri due giorni. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri del Qatar. L'intenzione di prolungare la pausa nei combattimenti era reciproca ed è stata favorita dalla mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti. Oggi, scrive Ynet, 11 israeliani (nove bambini e due madri) sono stati scambiati con 33 detenuti palestinesi, fa sapere il portavoce del governo egiziano Diaan Rashwan. Ecco le notizie di oggi lunedì 27 novembre.

Fonti egiziane: "Accordo sempre più vicino"

Fonti dell'intelligence dell'Egitto fanno sapere che il prolungamento della tregua tra Israele e Hamas è sempre più vicino. Ne dà notizia l'agenzia di stampa Reuters. I palestinesi vorrebbero quattro giorni, mentre Israele vorrebbe valutare la pausa di giorno in giorno. Secondo Diaan Rashwan, consigliere della presidenza egiziana, si starebbe trattando su un'estensione di due giorni.

Quanti sono ancora gli ostaggi

Sono 184 gli ostaggi ancora in mano ai gruppi armati palestinesi nella Striscia di Gaza. Di questi, 80 detengono il doppio passaporto mentre 14 sono stranieri. Sia Israele che Hamas hanno sollevato dubbi sugli elenchi forniti per i potenziali rilasci di oggi, ultimo giorno della tregua concordata tra le due parti. Secondo l'agenzia Reuters, " il Qatar sta lavorando con entrambe le parti per risolverlo ed evitare ritardi ".

Liberata soldatessa in ostaggio

Ori Megidish, soldatessa 19enne dell'esercito israeliana, è stata liberata dopo un mese mezzo di prigionia. Megidish, sequestrata il 7 ottobre, è stata rilasciata negli scorsi giorni insieme agli altri ostaggi e ha confermato di stare bene in un video pubblicato su TikTok. " Spero – dice la donna nel filmato – che tutte le famiglie che attendono ancora saranno riunite e potranno ricongiungersi come è stato per me ".

Musk in Israele

Visita in territorio israeliano per Elon Musk. L'imprenditore e fondatore di SpaceX ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu, con cui è andato al kibbutz di Kfar Aza. Il patron di Tesla ed X ha dichiarato la sua disponibilità a fornire la rete internet satellitare Starlink a Gaza, ma solo con l'autorizzazione delle autorità di Israele. Musk sarà poi ricevuto dal presidente israeliano Isaac Herzog.