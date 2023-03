"Meriti uno sganassone". Scontro durissimo tra l'anarchico e Storace

L'allarme della minaccia anarchica è stato tra i tanti argomenti trattati nel corso dell'ultima puntata di Non è l'arena, programma in onda la domenica sera su La7. Il conduttore Massimo Giletti e gli ospiti hanno fatto delle riflessioni sulla conferma del 41 bis per Alfredo Cospito, affrontando anche la questione dell'anarchia e di alcuni suoi rappresentanti che in queste settimane hanno intimidito le istituzioni con tanto di avvertimenti choc. Sul punto è scoppiata una lite molto accesa tra gli ospiti in studio.

Dal suo canto Francesco Storace ha mostrato sul cellulare proprio un articolo de ilGiornale.it in cui si dà conto delle recenti minacce degli anarchici al governo guidato da Giorgia Meloni: il giornalista si è detto molto preoccupato dalla leggerezza con cui si affermano determinati concetti e ha ricordato di aver visto le persone finire giustiziate, sottolineando che il clima riscontrato durante gli Anni di Piombo era terribile. " Questo è un pericolo. Le ho sentite sulla pelle queste cose quando mi hanno sparato ", ha aggiunto.

È stata immediata la replica dell'anarchico Lello Valitutti, che senza mezzi termini ha sferrato un attacco frontale che in maniera inevitabile ha scaldato ulteriormente gli animi: " Sentire parlare questa persona contro la violenza quando dal suo habitat politico sono usciti gli esecutori materiali della strage di Piazza Fontana, della strage di Brescia, della strage sui treni, della strage di Bologna mi fa orrore. Voi avete ucciso la gente per fini politici. Noi non siamo stragisti ".

Altrettanto tempestiva e stizzita è stata la presa di posizione di Storace, che ha risposto a muso duro alle tesi avanzate da Valitutti e alla fine ha sbottato: " A me dispiace che lei è sulla sedia a rotelle ed è anziano, lei meritava uno sganassone questa sera. Si deve vergognare di quello che ha detto, 'sto pagliaccio ". In merito è intervenuto anche Massimo Giletti, che ha invitato Valitutti a rivedere le modalità e i toni con cui si è rivolto al giornalista in studio.