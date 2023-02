La chiamata choc in redazione: "Oggi ci sarà un attentato"

Magistrati, giudici, forze dell'ordine e stampa sono nel mirino degli anarchici. Lo dimostrano le minacce di questi giorni ma anche l'ultima telefonata minatoria di un attentato giunta presso la redazione de il Resto del Carlino, quotidiano storico bolognese. A riferire la notizia è il Quotidiano Nazionale, secondo il quale la " chiamata è arrivata alla portineria del Carlino di Bologna alle 8.05 di martedì ". Ovviamente, la notizia è stata diffusa in differita per permettere alle forze dell'ordine di condurre nel più stretto riserbo le prime indagini e non si esclude nessuna pista, nemmeno quello di un mitomane o emulatore.

Qn riporta anche il contenuto della telefonata: "' A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito'. Neppure un minuto, la telefonata si chiude alle 8.06. La voce è di un uomo giovane, sulla trentina, senza accento o con una leggera cadenza bolognese ". La minaccia è arrivata nel mattino di martedì, a meno di 48 ore dalla ricezione del proiettile indirizzato al direttore del quotidiano La Nazione.

Per la rivendicazione dell'attentato all'auto dell'ambasciata italiana a Berlino, invece, è stata utilizzata la prima pagina de il Giornale che rilanciava il pericolo anarchico. È un sistema anarchico di vechio stampo quello che sembra muoversi sulle sfere più alte, mentre sui social si spendono i galoppini, gli ideologizzati. Le forze dell'ordine sono al lavoro per verificare l'attendibilità della telefonata e della minaccia, in un clima di tensione che sta salendo di giorno in giorno e che obbliga lo Stato a reagire, dislocando i militari nei punti sensibili.