"Basta con le interferenze". La lezione di Nordio ai magistrati sulla riforma

Carlo Nordio interviene sulla riforma della giustizia a poche ore dal Consiglio dei Ministri che ne licenzierà il disegno di legge. È durissima la sua lezione nei confronti della magistratura, ritenuta irresponsabile per avere criticato il pacchetto sulla giustizia che il ministro della Giustizia porterà proprio oggi nella riunione di governo a Palazzo Chigi: " È patologico che in Italia molto spesso la politica abbia ceduto alle pressioni della magistratura sulla formazione delle leggi. Questo è inammissibile. Il magistrato non può criticare le leggi, come il politico le sentenze" . Il senso dell'ex pubblico ministero della Procura di Venezia è molto semplice: " Ascoltiamo tutti, ma il governo propone e il parlamento dispone. Questa è la democrazia e non sono ammesse interferenze ".

Esprimendo il "rammarico" che Silvio Berlusconi non possa " assistere al primo passo verso una riforma radicale in senso garantista ", il ministro della Giustizia spiega che si tratta di un pacchetto al momento " parziale ", che per ora sarà composto tre elementi-cardine: lo stop al reato di abuso d'ufficio, la stretta sulle intercettazioni e la custodia cautelare. Sul primo punto l'esponente del governo è categorico: " Il reato di abuso d'ufficio è stato modificato varie volte per circoscriverne i limiti - sostiene il Guardasigilli nell'intervista rilasciata a SkyTg24 - ma sono continuate iscrizioni nel registro degli indagati e informazioni di garanzia che costituivano il vero motivo della paura della firma per cui sindaci e amministratori non firmavano nulla e questo è un grande danno economico che si riversa sui cittadini ".

Inoltre, aggiunge Nordio, " mi stupisco che un magistrato parli di reato spia e ammetta che questo reato non sia servito a nulla, un reato o c'è o non c'è, non puoi andare a cercare a strascico qualcosa. Il reato di abuso d'ufficio è una fattispecie così evanescente, così carica di conseguenze dannose che, nonostante fosse stato mutato varie volte, ha sempre portato conseguenze perniciose. Parlare di reato spia è una cosa impropria ".