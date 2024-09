Caso Boccia, interviene Meloni: “Non indebolirà il governo”

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal forum Ambrosetti di Cernobbio, il giorno dopo le dimissioni dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, il premier ha spiegato il punto di vista suo e del governo sulla questione, che comunque a livello istituzionale è già stata risolta con l'arrivo al ministero della Cultura di Alessandro Giuli, in avvicendamento con il ministro uscente. La vicenda è ormai conclusa con la dimissione, tutto ciò che avverrà da qui in poi è solo gossip e lo ha dimostrato proprio il forum Ambrosetti, quando dalla platea di imprenditori, alla prima domanda su Sangiuliano, dopo averne parlato nel suo intervento, si è alzato un vocio di "basta". " La vicenda che ha coinvolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è privata, non sono stati commessi illeciti ", ha ribadito durante l'intervento il presidente del Consiglio, spiegando di aver accettato le dimissioni in seconda istanza perché " Sangiuliano vuole difendersi ".

Ma, mette in guardia il premier rivolgendosi a quanti ora stanno cercando di sfruttare la vicenda per mettere in difficoltà il governo, " se qualcuno pensa che situazioni come queste possano indebolire il governo, questo non accadrà ". E Meloni aggiunge: " È morto il re, viva il re. Si è dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro ". Ma nel suo intervento, il presidente del Consiglio, che pure ha offerto il suo sostegno a Sangiuliano, non cerca per lui scuse o giustificazioni: " C'è stata una forte campagna mediatica su una questione privata di un ministro, fermo restando che lui ha sbagliato, che ha trasformato la questione privata in un fatto pubblico ".

E poi, il presidente del Consiglio ha spiegato ai presenti di aver accettato le dimissioni del ministro " perché l'autorevolezza del Governo non poteva essere sotto questa pressione mediatica ". E questo, ha spiegato Meloni in modo molto chiaro lanciando anche un forte monito, " è precedente al quale non intendo prestarmi, ed è la ragione per la quale inizialmente non ho accettato le dimissioni ". In ogni caso, dal punto di vista del suo ambito operativo, Meloni non recrimina niente all'ex ministro per i due anni in cui è stato in carica al ministero della Cultura: " È stato importante aver incrementato i visitatori e gli introiti delle bellezze italiane. Importante avviare grandi progetti fermi da decenni o allargare le sedi degli Uffizi ".

Il premier non nomina mai Maria Rosaria Boccia nel suo intervento ma, parlando in linea generale, spiega che " la mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona ".

Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona

Intendo fare il mio lavoro, intendo farlo bene e fino alla fine della legislatura

E, sempre riferendosi all'imprenditrice, aggiunge, replicando a chi le chiede esplicite dichiarazioni in merito: "". Meloni si è concentrata sul suo ruolo a Palazzo Chigi e ha dichiarato: "".