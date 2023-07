Caso La Russa, Meloni: "Solidarizzo con la ragazza, non sarei intervenuta"

Ucraina, riforme e soprattutto i casi giudiziari che hanno coinvolto il governo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è presentata nella conferenza stampa che si è tenuta alla conclusione del vertice Nato a Vilnius, in Lituania, spaziando tra temi di politica estera e di interni. Il capo del governo sottolinea che sia trattato di un " vertice storico " che è riuscito a ribadire " la determinazione degli Alleati a difendere i valori e le regole il diritto internazionale senza le quali nessuno di noi sarebbe al sicuro in un mondo sempre più incerto ".

La riforma della giustizia

Poi, si arriva alle questioni di politica interna, in primis quello sulla giustizia. Giorgia Meloni che possa escludere da parte dell'esecutivo uno scontro con la magistratura. Tuttavia c'è un programma di governo da applicare perché " conveniamo tutto sul fatto che in Italia la giustizia abbia bisogno di correttivi, vada resa più veloce ed efficiente ". La leader di Fratelli d'Italia aggiunge poi: " Mi ha sorpreso che in queste ore alcune dichiarazioni dell'Anm si siano collegati questo obiettivi storicamente nel nostro programma sulla giustizia a uno scontro fra governo e magistratura quasi come se queste nostre posizioni avessero un sorta di intento punitivo da parte del governo alla magistratura ".

Lo scontro su Delmastro

Una volta quindi smentite certe insinuazioni giunte dall'Associaziona Nazionale Magistrati, il presidente del Consiglio risponde nel merito ad alcune domanda poste dai giornalisti presenti a Vilnius. Meloni si limita " a prendere atto di quelle che mi sono sembrate delle anomalie, ma sono tre casi diversi e vanno valutati ciascuno a sé ". Si parte dal caso del sottosegretario Andrea Delmastro. " La sua questione mi ha obiettivamente molto colpita, è una questione politica, riguarda un esponente del governo in esercizio del suo mandato ". Il motivo risiede nel fatto che "è stata adottata una procedura coattiva nei suoi confronti, da parte di una procura non nota per fare sconti ", ha spiegato la premier. " In un processo di parti e di terzietà del giudice, significa che il giudice non dovrebbe sostituirsi al pm ".

L'inchiesta sulla Santanchè

Per quanto riguarda l'inchiesta giudiziaria sul ministro Daniela Santanchè, " l'anomalia sta nel fatto che non le viene notificata l'indagine ma a un quotidiano nel giorno in cui lei è andata a riferire in aula: non è una cosa normale ". In sintesi, " sul piano della procura qualcosa non funziona ", ha detto ancora Meloni. " Quando la questione diventa politica perché un ministro si trova su un quotidiano un'indagine che non le è stata notificata, peraltro su un quotidiano di un imprenditore che non è in grado di fare la morale sui debiti, io segnalo che c'è un difetto di procedura ".

Il caso La Russa junior