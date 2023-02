Il Cav affossa il Pd: "È ostaggio delle demagogie dei 5 Stelle"

Altro che vento di novità: il nuovo corso del Partito democratico si prospetta fallimentare, molto simile a quello attuale che ha spinto Enrico Letta al passo indietro. Anzi, per certi versi è anche nostalgico di un certo passato. A mettere a nudo l'identità del Pd è stato Silvio Berlusconi, che senza mezzi termini ha rivolto un'accusa ben precisa alla galassia che tanto vuole rinnovarsi ma che non sembra essere in grado di fare i conti con la storia e con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

Berlusconi sferza il Pd

Il presidente di Forza Italia, intervenuto ai microfoni di Mattino 5, è stato interpellato su quali siano oggi i pericoli per l'Italia. In tal senso non ha fatto mancare un monito all'indirizzo dei dem: " Stiamo assistendo, purtroppo, a un ritorno di istanze antiliberali, populiste e giustizialiste con un Partito democratico tentato dal ritorno al passato ideologico e ostaggio delle demagogie grilline ". In effetti l'asse giallorosso con il Movimento 5 Stelle, in teoria rotto a livello nazionale, è stato già riproposto in Lombardia.

Il Cavaliere ha annotato che solamente pochi giorni fa uno dei candidati alla segreteria del Partito democratico " si è dichiarato orgogliosamente comunista, orgogliosamente fedele ad un'ideologia e ad un regime responsabile di 85 milioni di morti nella storia dell'umanità ". Ecco perché diversi italiani considerano il numero uno del partito azzurro " un benefattore dell'Italia ". Il Cav ha infatti ricordato di essere sceso in campo nel 1994 e di aver " impedito ai comunisti di prendere il potere nel nostro Paese ".

Il piano su lavoro e pensioni

Berlusconi ha inoltre illustrato di nuovo il piano per intervenire a favore dell'occupazione, in particolar modo per far sì che i giovani italiani possano trovare un impiego e gettare le basi per il proprio futuro. A questo proposito ha rilanciato la proposta per " togliere tutte le tasse e i contributi che gravano sui loro contratti di lavoro ".

Non solo: tra i progetti principali rientra anche quello sulle pensioni per gli anziani. Il nuovo governo le ha già aumentate a 600 euro per chi ha più di 75 anni di età. L'obiettivo fissato è quota 1.000 euro entro il termine naturale della legislatura previsto per il 2027: " Passeremo da 600 a 700 euro il prossimo anno, da 700 a 800 euro l'anno dopo, da 800 a 900 euro il terzo anno, da 900 euro a 1.000 euro per 13 mensilità il quarto anno e quindi entro la fine di questa legislatura ".

Le elezioni regionali

Domenica 12 e lunedì 13 febbraio saranno chiamati al voto gli elettori della Lombardia e del Lazio, le più importanti Regioni del nostro Paese per motivi economici e politici. Il centrodestra ha trionfato in maniera netta alle elezioni politiche e l'auspicio del Cav è quello di ripetere il successo anche in occasione delle elezioni regionali: " È fondamentale prevalere anche in Lombardia e Lazio, che sono il cuore economico e politico del Paese. Soltanto unendo l'azione politica nazionale a quella dei governi regionali si potranno dare risposte efficaci ".

Il voto in Lombardia e nel Lazio potrebbe rivelarsi cruciale e, sondaggi alla mano, dovrebbe confermare la vittoria del centrodestra e dunque premiare l'attuale maggioranza di governo. Il presidente di Forza Italia ha poi rivolto un appello a chi è ancora indeciso e a chi sta pensando di non recarsi alle urne: " Non devi avere dubbi. Vota per noi, scegli il simbolo di Forza Italia, fallo nel tuo interesse e di tutti gi italiani. Vota Forza Italia, così ci impegneremo tutti insieme per una Lombardia migliore e un Lazio da riorganizzare e rilanciare ".

Il caso Cospito e l'allarme anarchico