Claudio Corrarati, chi è il nuovo sindaco di Bolzano

Per scardinare una roccaforte costituita dalla coalizione tra Südtiroler Volkspartei e partiti di centrosinistra (prima la Democrazia Cristiana e poi il Partito Democratico), che durava oramai da ottant'anni, ci è voluta la capacità di un imprenditore prestato alla politica, capace di unire le forze del centrodestra e gradito a un'ala della SVP: Claudio Corrarati è ufficialmente il nuovo sindaco di Bolzano. Il suo 51,03% al ballottaggio contro Juri Andriollo, ex assessore comunale vicino al Pd, conferma l'ottimo risultato già ottenuto al primo turno e adesso capoluogo altoatesino cambia colore di amministrazione e la coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia può adesso riscattare la brevissima esperienza di Giovanni Benussi, che nel 2005 non trovò una maggioranza in Consiglio ed entrò nella storia come il "sindaco di maggio" visto che - subito dopo essere stato eletto - dovette immediatamente dimettersi. Ma chi è il nuovo sindaco di Bolzano?

Nato l'8 luglio 1967, sposato con Antonella e padre di due figlie che si chiamano Lisa e Chiara, Claudio Corrarati studia all'Istituto Galilei e si diploma come perito elettrotecnico specializzandosi in marketing e sicurezza sul lavoro. La formazione lo fa subito svoltare nel mondo del lavoro. Dopo alcuni incarichi come responsabile tecnico in aziende del territorio, infatti, decide di mettersi in proprio: è il 1997 quando fonda la sua impresa, la Mc system, affermandosi come uno dei maggiori esperti in materia di sicurezza sul lavoro. Nel proprio campo è molto conosciuto, ma il suo volto comincia a essere familiare anche in altri settori a partire dal 2009, quando subentra ad Arrigo Simoni al vertice della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna). L'associazione diventa il suo trampolino di lancio: quattro mandati come presidente, due come provinciale e due come regionale, in cui tesse relazioni e dimostra di sapersi muovere con la diplomazia richiesta nella politica. E infatti più volte il suo nome viene accostato al centrosinistra. Ma il passo in quella direzione non si compie mai.

Mentre nel frattempo è anche vicepresidente della Fiera di Bolzano, il momento importante arribva nel il 2018, quando Corrarati compare in una foto insieme a Matteo Salvini, all'epoca vicepresidente del Consiglio nel governo Conte 1 (Lega e Movimento 5 Stelle). Per l'opinione pubblica bolzanina quello è l’inizio del percorso che lo ha portato ad essere prima il candidato del centrodestra e oggi il nuovo sindaco della città. Molto di suo ci ha messo Roberto Zanin (capolista di "La Civica per Bolzano – Corrarati sindaco") che è riuscito a far convergere i tre partiti nazionali della coalizione che governa il nostro Paese sul profilo del 58enne: un imprenditore moderato con rapporti con tutto il mondo economico di lingua tedesca. La scelta ha pagato; il "muro" di Bolzano è caduto.

Adesso arriva la sfida più grande: "", ha dichiarato a caldo questa notte Corrarati al termine di un entusiasmante testa a testa nello spoglio. Gli elettori hanno risposto; ora aspettano il cambiamento.