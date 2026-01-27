"Collaborerà sull'antiterrorismo, non arrivano le SS". Tajani smentisce le illazioni sull'Ice in Italia

Alcuni agenti della polizia americana dell'immigrazione (Ice) saranno presenti in Italia in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma " non si occuperanno di ordine pubblico ". A chiarirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, confermando il concetto che era già precisato ieri sera da fonti dell'ambasciata americana a Roma, nonché da un portavoce dell'Ice che aveva annunciato che, ai Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell'agenzia federale Usa sosterrà quello diplomatico del dipartimento di Stato americano e il Paese ospite al fine di valutare e attenuare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali.

Sotto questo punto di vista il titolare del dicastero della Farnesina aggiunge che " ci sarà una collaborazione. Quando ci sono questi eventi servono persone che conoscono le differenti realtà e possono aiutare, ma non è che noi cediamo l'ordine pubblico: la sicurezza la garantiamo noi, l'ordine pubblico lo garantiscono la polizia, i carabinieri e la Guardia di finanza ". Tajani, infatti, tiene a chiarire che " non è che vengono gli americani a fare chissà che cosa: se vengono, vengono come quando io vado negli Stati Uniti con la mia scorta italiana e poi si aggiunge quella americana. Non vengono a fare ordine pubblico o controlli - dice -. Staranno in una sala operativa insieme a francesi, tedeschi, spagnoli e svizzeri per collaborare e prevenire. Esiste l'Interpol, esiste la collaborazione internazionale tra le forze di polizia ".

Insomma, per farla molto semplice: " Non è che arrivano le SS. Non arrivano con i mitra e la faccia coperta. Arrivano dei funzionari. Non cadiamo neanche nelle cose che sembrano essere solo propaganda. La sicurezza dei Giochi olimpici è responsabilità dell'Italia ", è il fulcro del concetto espresso dal leader di Forza Italia. Quest'ultimo vuole del resto respingere ogni tipo di " strumentalizzazione politica. Non arrivano persone armate in strada, non hanno alcun potere decisionale: collaborano ". Nella giornata di oggi ci sarà un incontro del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con l'ambasciatore americano " proprio per chiarire questo ".

Del resto negli scorsi giorni era stato proprio l'esponente del governo Meloni responsabile del Viminale ad affermare che ICE, in quanto tale, non opererà mai sul territorio italiano: " È una polemica sul nulla, perché in questo momento gli americani non hanno comunicato elenchi di presenze che saranno qui in Italia al seguito delle delegazioni - ha concluso Piantedosi -. Ma preciso: qualsiasi sarà la comunicazione, Ice in quanto tale non opererà mai sul territorio italiano. L'ordine e la sicurezza pubblica sul territorio italiano li garantisce lo Stato Italiano ".

All'interno dell'arco parlamentare si sono levati gli scudi da parte delle opposizioni. " Il governo Meloni fa finta di niente, solo imbarazzate puntualizzazioni di prammatica, clamorosamente smentite però dagli americani. La realtà è che alle Olimpiadi di Milano-Cortina uomini dell'Ice saranno in Italia - afferma Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra -. Fuori dall'Italia le squadracce di Trump. E questa è una vera e propria vergogna: si intervenga subito per impedire che una banda di tagliagole possa essere presente ed operare sul nostro territorio nazionale ".

" Sulla presenza dell’Ice in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, il ministro Piantedosi è stato molto chiaro: non opereranno in Italia. La polemica che sta muovendo la sinistra si basa sul nulla, come ormai sempre - dichiara invece il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto -.

Il ministro è stato molto chiaro, il governo ha assunto una posizione ferma, anche e soprattutto di fronte agli episodi di cui l’Ice è responsabile, ritenuti del tutto inaccettabili. L'opposizione è sempre al 'piove, governo ladro'. Qualsiasi cosa, anche virtuale, accada, è sempre colpa dell’esecutivo. Un modo un po' vintage di fare politica

".