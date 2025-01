"Doveroso riconoscere i meriti al governo". Anche l'opposizione plaude Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

" La notizia del rilascio di Cecilia Sala è un enorme sollievo per tutti. Ed è doveroso riconoscere al governo il merito per l'ottimo lavoro svolto in questo difficile caso ". Con queste parole, Carlo Calenda è tra i primi esponenti dell'opposizione a congratularsi con Giorgia Meloni e con il suo esecutivo per la liberazione della giornalista italiana, già in volo da Teheran verso l'Italia. Insieme a lui, a esporsi e a riconoscere il merito dell'attuale compagine governativa, c'è Matteo Renzi: " Il rientro a casa di Cecilia Sala è la notizia più bella. Grazie al Governo, ai servizi, alla famiglia. Siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva ". Il Paese finalmente può tirare un sospiro di sollievo dopo quasi 20 giorni di angoscia per le sorti di Sala, rinchiusa in un carcere iraniano dallo scorso 19 dicembre.

L'aula del Senato è espolosa in un applauso liberatorio quando la presidente di turno Mariolina Castellone, a nome del presidente Ignazio La Russa, ha annunciato il rilascio della giornalista.