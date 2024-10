Dalla famiglia Berlusconi a Renzi, da Elkann a Totti: tutti gli altri "spiati d'oro" del bancario

Ascolta ora 00:00 00:00

Un totale di 6.637 accessi ai dati di 3.572 clienti portafogliati a 679 filiali del gruppo bancario. Spiate avvenute tra il 21 gennaio 2022 e il 24 aprile 2024. Vincenzo Coviello, l'ex dipendente di Intesa Sanpaolo, è accusato di aver messo gli occhi sui conti correnti di personaggi famosi, dai politici agli sportivi passando per militari e imprenditori. Una lista lunghissima di persone sbirciate dal 52enne che - se confermati l'accesso abusivo ai sistemi informatici e il tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato - rischia grosso. Con il passare delle ore sono spuntati altri "spiati d'oro" oltre a quelli già emersi ieri.

Le istituzioni spiate

Su tutti spicca il nome di Giorgia Meloni. Saltano all'occhio anche la sorella Arianna e l'ex compagno Andrea Giambruno, così come la seconda carica dello Stato: il presidente del Senato Ignazio La Russa. Tra i ministri figurano Guido Crosetto (Difesa), Daniela Santanchè (Turismo) e Raffaele Fitto (ora vicepresidente esecutivo della Commissione europea). Nel mirino finiscono anche due presidenti di Regione: Luca Zaia del Veneto e Michele Emiliano della Puglia.

Sbirciati anche il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e il procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti. Non vengono risparmiati neanche ufficiali dell'Arma e della Guardia di Finanza: si fanno i nomi dell'ex comandante dei carabinieri Tullio Del Sette e del comandante generale delle Fiamme Gialle Andrea De Gennaro. Così come quelli di Silvana Sciarra, ex presidente della Corte costituzionale, e del presidente emerito Giuliano Amato.

Le sbirciate sui politici

Le sbirciate riguardano diversi politici, tra cui tre ex presidenti del Consiglio: Massimo D'Alema, Enrico Letta e il suo successore Matteo Renzi. Ma non è finita qui: ci sono gli ex Cinque Stelle Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, l'ex sindaco di Bari Antonio Decaro, l'ex governatore della Puglia Nichi Vendola. A cui si aggiungono altri parlamentari, " visto che Intesa offre il servizio ai deputati ". Alcune ricerche sono rapide, altre invece più approfondite.

Nel mirino anche imprenditori, sportivi e cantanti

L'elenco dei correntisti illustri è variegato. Per gli imprenditori si va da John e Lapo Elkann alla famiglia Berlusconi (Marina e Piersilvio, compresa Marta Fascina). Oltre al mondo imprenditoriale c'è anche quello sportivo: la bandiera della Roma Francesco Totti, l'ex attaccante Pietro Paolo Virdis, la pallavolista Paola Egonu.

Potevano mai mancare i personaggi dello spettacolo? I cantanti, il conduttore, l'attrice. Un pozzo senza fondo.