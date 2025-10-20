Sondaggi, FdI svetta al 31%, bene il centrodestra

Dopo una settimana di fuoco, tra attacchi frontali a Giorgia Meloni e fango gettato sul governo, il centrodestra esce rafforzato e le opposizioni si ritrovano con le ossa rotte. Il sondaggio di Swg per La7 è una doccia gelata per la sinistra. L'uscita di Maurizio Landini a suon di " cortigiana " e la vulgata di Elly Schlein contro l'" estrema destra " che metterebbe a rischio la democrazia in Italia hanno prodotto un risultato politico inequivocabile: la maggioranza guadagna altri consensi, mentre il campo largo lascia per strada diverse intenzioni di voto.

Al primo posto resta saldamente Fratelli d'Italia, che rispetto a 7 giorni fa incassa lo 0,2% e vola al 31%. Insomma, né la sguaiata offensiva di Landini né la sfuriata di Schlein hanno scalfito FdI. Anzi, l'hanno rafforzato. Trend positivo anche per il Partito democratico, che sale dello 0,3% e si attesta al 22,1%. Ma la distanza resta siderale: tra i due partiti c'è un divario di 8,9 punti percentuali. Un oceano. Completa il podio il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e scivola al 13,2%.

Segue la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio scende dello 0,2% e va all'8,5%. Positivo il risultato di Forza Italia: gli azzurri, guidati da Antonio Tajani, guadagnano lo 0,1% e salgono al 7,9%. Seguono le formazioni politiche con minore consenso: Verdi-Sinistra italiana del duo Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 6,6% (-0,2%), Azione di Carlo Calenda al 2,9% (-0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (-0,1%), +Europa all'1,8% (-0,1%) e Noi Moderati di centrodestra all'1% (+0,1%). Le altre liste hanno un peso del 2,7%, in crescita dello 0,3%. La quota di chi non si esprime vale il 31%, in calo del 2%.

Anche dal punto di vista delle coalizioni il quadro non lascia spazio a libere interpretazioni. Il centrodestra continua a fare breccia nel cuore degli italiani: l'asse composto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati può vantare il 48,4% delle intenzioni di voto, in aumento dello 0,2%. Il campo largo (da cui Azione si è tirato fuori), ammesso che nasca prima o poi, sarebbe fuori dai giochi: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Avs, Italia Viva e +Europa si fermano al 46%, in calo dello 0,3%. Alla sinistra non resta che infuocare gli animi e gridare al rischio fascismo, ma gli elettori non vedono affatto di buon occhio la sgangherata strategia dell'ammucchiata rossa.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG S.p.a.;

b) Committente La7 S.p.a.