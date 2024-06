Forza Italia supera il M5S, i grillini sprofondano: il sondaggio terremoto per Conte

Ascolta ora 00:00 00:00

In molti hanno ironizzato sulla percentuale racimolata alle elezioni europee dal Movimento 5 Stelle, in lotta fino all'ultimo voto per raggiungere quantomeno la doppia cifra e non essere condannato al 9,99%. A distanza di appena una settimana ecco che arriva il sondaggio che rappresenta un terremoto per Giuseppe Conte: i grillini sprofondano sempre di più e allo stesso tempo Forza Italia mette il turbo, inserisce la freccia e compie il sorpasso sul M5S.

È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Termometro Politico, secondo cui in vetta resta saldamente Fratelli d'Italia con un importante incremento di intenzioni di voto: il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 29,4% rispetto al 28,8% incassato otto giorni fa. A crescere, seppur di poco, è anche il Partito democratico di Elly Schlein: il Pd viene stimato al 24,4%, in lieve aumento sul 24,1% delle europee. Sul podio c'è un nuovo entrato, che fa così segnare il primo vero cambio di scenario della politica italiana dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022: Forza Italia e Noi moderati strappano il terzo posto e volano al 9,8%, a un passo dalla doppia cifra, avanzando rispetto al 9,6% della scorsa settimana.

Gli azzurri possono vantare un buon momento di salute e approfittano così del tracollo del Movimento 5 Stelle, che perde altri consensi e cala al 9,6%. E i grillini devono prestare molta attenzione anche alla quarta casella per non sprofondare ancora più giù: poco dopo si trova la Lega di Matteo Salvini all'8,6%. Tra i principali partiti con maggiore consenso figura pure l'Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ora al 7,1%.

È folto lo schieramento dei restanti partiti che non riescono a raggiungere il 4%: Azione di Carlo Calenda si ferma al 3,2%; Italia Viva di Matteo Renzi non va oltre il 2% e si posiziona con la stessa percentuale di Pace, Terra, Dignità di Michele Santoro; +Europa di Emma Bonino è inchiodata all'1,6%; chiudono Libertà di Cateno De Luca (1%) e Alternativa Popolare (0,2%). Il peso degli altri partiti ammonta all'1,1%.

I numeri confermano una situazione chiarissima, fotografano la crisi che sta colpendo il M5S di Giuseppe Conte e certificano il sorpasso di Forza Italia. Il sondaggio è una vera e propria mazzata per i grillini, che alle europee sono stati cannibalizzati dal Pd e ora sembrano essere condannati a una battaglia per la doppia cifra. Non a caso, sempre secondo la rilevazione di Termometro Politico, il 52,8% indica il Movimento come il vero perdente delle elezioni europee. Nel frattempo il centrodestra continua a crescere.

Con buona pace delle sguaiate uscite dell'ex avvocato del popolo.

Nota del sondaggio:

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3.500 interviste raccolte tra il 12 e il 13 giugno 2024. Ulteriori informazioni saranno disponibili qui.