"Vi terremo sotto torchio". Dall'estero, la mossa della finanza contro il governo

Il Financial Times decreta la fine della "luna di miele" tra il governo Meloni e lo spread vola fino a 180, ovvero la quota più alta dallo scorso giugno. Il quotidiano economico-finanziario britannico è netto nel giudizio nei confronti dell'esecutivo di centrodestra, non perdonandogli soprattutto l'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, già bocciata dalla Bce. Lo si legge nero su bianco nell'articolo pubblicato a firma Amy Kazmin dedicato alla manovra finanziaria del governo Meloni.

Le pretese delgi investitori

Ma si parla anche delle incertezze sulla legge di Bilancio, dell'attuazione del Pnrr, dell'introduzione del cap sul prezzo dei biglietti aerei. Tutti elementi che starebbero facendo intimorire gli investitori internazionali. Alla testata londinese c'è il capo economista per l'Europa meridionale presso Goldman Sachs, Filippo Taddei, che parla espressamente di una " rifocalizzazione sull'Italia ": " La gente si chiede dove sta andando il Paese - sostiene l'ex responsabile dell'economia della segreteria del Partito Democratico allora scelto da Matteo Renzi -. Vogliono assicurarsi che non ci siano più sorprese politiche ". " Gli investitori – continua il quotidiano economico britannico – stanno osservando attentamente per determinare se Meloni manterrà il suo impegno di disciplina fiscale (anche se l'economia italiana vacilla) o sarà tentata da una politica fiscale espansiva o da altre misure non ortodosse ".

Al gotha industriale, economico e finanziario del Paese non sarebbe sfuggita l'assenza del presidente del Consiglio al Forum di Cernobbio: una decisione che avrebbe provocato, secondo il Financial Times, il malumore dei presenti a Villa d'Este. Il sottotesto dell'editoriale giornale inglese sembrerebbe abbastanza chiaro: i "poteri forti" economici sono fortemente tentati di influenzare l'andamento della Borsa, se Giorgia Meloni non righerà dritto. La prossima legge bilancio, che verrà svelata nelle prossime settimane, " porterà la sua impronta, offrendo sia agli elettori che agli investitori italiani una visione più approfondita della visione economica della sua coalizione ".

Dopo Berlusconi, i mercati ci riprovano