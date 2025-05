"Richiamo a pace e responsabilità". Gli auguri di Meloni e Mattarella a Leone XIV

Ascolta ora 00:00 00:00

L'elezione di Papa Leone XIV è stata accolta trasversalmente con estrema gioia da tutto il mondo politico italiano. Il Cardinale Robert Francis Prevost guiderà la Chiesa Cattolica mondiale. " Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l'inizio del suo pontificato - ha commentato a caldo Giorgia Meloni -. In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle Benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un'eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l'Italia guarda con rispetto e speranza ".

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, era impegnato proprio insieme alla presidente del Consiglio e ai diversi ministri impegnati nella riunione del Consiglio Supremo di Difesa (CSD). Tutti loro hanno seguito la diretta subito dopo la fumata bianca nell'attesa di conoscere il nome del nuovo Papa. Poco prima del pronunciamento della formula "Habemus Papam" - da quanto si è appreso - è stato portato dentro la sala del Quirinale dove si stava svolgendo la seduta un televisore. In quel momento, la riunione è stata momentaneamente interrotta per ascoltare le primissime parole di Leone per poi riprendere regolarmente. " Nel partecipare al 'gaudium magnum' annunziato pochi momenti fa alla cristianità e al mondo dal cardinale protodiacono, desidero far giungere, anche a nome del popolo italiano, fervidi auguri per un lungo e fecondo pontificato, oltre che per il benessere spirituale e personale di Vostra Santità ", ha comunicato poi il Capo dello Stato.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha subito inviato un telegramma a Papa Leone XIV: " Santità, in occasione della Sua elezione a Sommo Pontefice della Santa Romana Chiesa, la prego di voler accogliere le più vive felicitazioni dell'Assemblea del Senato della Repubblica e mie personali - scrive l'ex ministro della Difesa -. Sono certo che il suo Alto Magistero potrà guidare ed ispirare non solo le comunità cristiane ovunque nel mondo, ma tutti i popoli e le Nazioni secondo principi di pace, speranza e solidarietà, ancor più necessarie nel difficile momento che l'umanità sta attraversando. Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione ". Ai complimenti si associa Lorenzo Fontana, presidente della Camera: " Grande gioia per l'elezione del Santo Padre! Rivolgo a Leone XIV i miei più sentiti auguri per un magistero fecondo, nel segno della pace e della speranza ", scrive su Facebook.

Da Forza Italia arrivano le parole della vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "' La pace sia con voi!' Con queste parole inizia il pontificato di Papa Leone XIV. Ringraziamo Dio per aver dato un nuovo Vescovo a Roma e una nuova guida alla Chiesa Cattolica. Pregherò per lui, vicario di Cristo e successore di Pietro ". L'altro vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini scrive su X: " In piazza San Pietro, emozionato e commosso. “Pace disarmata e disarmante” ha invocato il Santo Padre, benedicendo centinaia di migliaia di fedeli. Buona missione Papa Leone XIV! ".

" Una pace disarmata, una pace disarmante, umile e perseverantè. Queste le prime parole, chiare, coraggiose di Papa Leone XIV. Irrompono con grande forza nei nostri cuori, nelle nostre menti, nel linguaggio del nostro tempo dominato sempre più da tristi parole: armi, guerra, morte ", scrive sui propri social network il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Tra le opposizioni, a inoltrare felicitazioni e auguri c'è anche Matteo Renzi: " Papa Leone XIV. Emozione e speranza in tutto il mondo. Come cattolico prego per la sua missione pastorale. Come politico auguro buon lavoro. Come cittadino del mondo spero che riesca a portare pace e giustizia. Buon lavoro Papa Prevost ".

"Congratulazioni al nuovo Papa Leone XIV, che ha scelto come prime parole quelle della speranza di pace per i popoli di tutto il mondo, il ringraziamento a Papa Francesco e insieme l’invito accorato a costruire ponti attraverso il dialogo e l'incontro - ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein -. Ce ne sarà grande necessità. Gli facciamo i migliori auguri per l’importante responsabilità che gli è stata affidata ".

messaggio netto e senza compromessi ai potenti della terra

Fermate la corsa al riarmo, invece di acquistare armi siate disarmanti e scegliete la pace. Un'invocazione che scuote le coscienze, un inizio che è già storia

Di un "" parla, ex sindaco di Roma e ora europarlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra: "".