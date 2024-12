Morto militare italiano in Bulgaria, il cordoglio della Difesa

Ascolta ora 00:00 00:00

Una tristissima notizia per il nostro Paese è arrivata nella nottata con la conferma della morte in Bulgaria del maresciallo dell'Esercito, Francesco Branca, durante una missione a Nove Selo.

Il cordoglio delle autorità

Il primo ad intervenire con un sentito messaggio di cordoglio il ministro Guido Crosetto insieme al ministero della Difesa: " Il più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa, nella notte, del 1° maresciallo dell'Esercito Francesco Branca, impegnato in missione a Novo Selo,in Bulgaria. Un ideale abbraccio e sentita vicinanza ai suoi familiari, amici e colleghi in questo momento di grande dolore ".

Crosetto non è stato l'unico ad essere stato colpito da una notizia così triste. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso le sue condoglianze per la scomparsa: " Ho appreso con profondo dolore dell'improvvisa morte del 1° maresciallo dell'Esercito Francesco Branca, impegnato in missione a Novo Selo, in Bulgaria. Alla sua famiglia, ai suoi commilitoni e ai vertici di Esercito e Difesa giungano le sentite condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica ".

La vicinanza alla famiglia

Il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, da sempre vicina al grande lavoro di delle nostre truppe impegnate in molte missioni di pace, si è unita alle parole del ministro Crosetto: " Mi unisco al dolore e al cordoglio del ministro della Difesa on. Guido Crosetto per l'improvvisa scomparsa del 1° Maresciallo dell'Esercito Francesco Branca, impegnato in missione a Novo Selo, in Bulgaria. Esprimo la mia vicinanza ai familiari e amici del militare e a tutta la famiglia dell'Esercito ".