La Russa incontra il padre della Salis: "Antifascista? È italiana, va tutelata"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha incontrato questa mattina a Milano Roberto Salis, padre di Ilaria, la 39enne milanese da quasi un anno in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti. Se Salis ha preferito non rilasciare dichiarazioni su questo incontro, la seconda carica dello Stato ha invece commentato il faccia a faccia davanti ai cronisti: " Un incontro molto cortese - dichiara la seconda carica dello Stato -. Ricordatevi che io, prima di fare il politico, sono avvocato penalista, di carcere. Quindi per me non è difficile immedesimarmi nel desiderio del padre, prima di tutto che sia rispettata la dignità della figlia imputata. Partendo da questo la vicinanza è stata immediata e spontanea ".

A chi gli chiede se lui sta difendendo " una militante antifascista ", il presidente del Senato replica prontamente: " Sì, perché non c'entra il merito della vicenda - puntualizza -. Stiamo parlando di una italiana che, al di là del giudizio che uno può dare delle sue idee e del modo con cui traduce le sue idee, se il fatto è vero o non è vero che lei partecipava a quella spedizione, è comunque una cittadina italiana per la quale è giusto siano tutelati i diritti della persona ". Sempre a margine dell'incontro con il padre di Ilaria Salis, La Russa intende poi ulteriormente a precisare. " Al di là del merito del processo, su cui non posso dire naturalmente nulla, mi esprimo fortemente sul diritto alla dignità della ragazza nell'esposizione delle famose catene che ci sono in tanti paesi e in parte anche in Italia. L'importante è che non vi sia un'esibizione dei modi con cui la sicurezza viene assicurata ".

La Russa ha anche ventilato la possibilità che, nel caso dovessero essere concessi a Ilaria Salis gli arresti domiciliari, la donna potrebbe trascorrerli nell'ambasciata italiana. " In linea teorica non sono contrario anzi sono estremamente favorevole, poi però decide liberamente la magistratura ungherese ". In ogni caso, " La decisione dei domiciliari non può essere nostra - ha aggiunto La Russa -. Ci può essere per esempio la disponibilità del luogo dove stare ai domiciliari in Ungheria in attesa di un'eventuale richiesta e potrebbe essere l'ambasciata ".