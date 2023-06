"Non fu un bel messaggio…". Monti a muso duro contro Berlusconi

Dopo averlo elogiato nella giornata di ieri, Mario Monti torna a parlare anche oggi sulla figura di Silvio Berlusconi, scomparso all'età di 86 anni. Anche se, in questa circostanza, ha voluto scagliare qualche attacco politico (forse) un po' di troppo sul tema delle tasse. L'ex commissario europeo era subentrato proprio al Cavaliere nel ruolo di presidente del Consiglio. Era il novembre 2011 e il senatore a vita giurò nelle mani di Giorgio Napolitano, quale nuovo capo di un governo tutto composta da tecnici, dopo le dimissioni del Berlusconi IV in piena tempesta finanziaria da spread.

Subito dopo la notizia del decesso del leader di Forza Italia, Monti aveva reso " omaggio a quest'uomo coraggioso, generoso e controverso, con il quale ho avuto convergenze e dissensi, ma sempre in un rapporto di stima e lealtà ". Poi, " sul piano istituzionale, poi, credo che sia l'Italia a dover dare atto al Presidente Berlusconi di avere, con l'appoggio parlamentare del suo partito, unito a quello del Pd e del Terzo polo in una vera unità nazionale, permesso all’Italia e all'Europa di superare, con misure anche impopolari, la grave crisi finanziaria esplosa nel 2011 ".

Monti impreciso su Berlusconi e le tasse

Tuttavia, nella giornata odierna, ha deciso di aggiungere qualche considerazione in più su Berlusconi. Pur definendolo " una persona gigantesca, per quello che ha fatto e per come ha trasformato il Paese ", secondo Mario Monti il quattro volte presidente del Consiglio ha esercitato la sua responsabilità " con tanti effetti positivi. Ma ha avuto anche, nel rapporto tra Stato e cittadini, effetti moto negativi ". I motivi? Li espone in occasione dell'ultima puntata di Radio Anch'io, su Rai Radio 1. " Ha indebolito l'autorità dello Stato, presentandolo come un estorsore, con una condanna radicale dell'istituto della fiscalità, della tassa - ha affermato l'ex premier -. A nessuno piace pagare le tasse e se una persona così autorevole, in quella posizione, usa una espressione come 'lo Stato mette le mani nelle tasche degli italiani' non è un bel messaggio ".