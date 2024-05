"Non ho detto che sarà un flop". Rama smentisce la rottura con Meloni sui migranti

Dopo una rapida rassegna stampa dei giornali di questa mattina, la sinistra aveva già impugnato tutto l'armamentario necessario per propinare la quotidiana narrazione contro il governo: Edi Rama rompe con il governo italiano dopo l'accordo sui migranti. D'altronde il titolo dell'articolo pubblicato sulle colonne de La Repubblica parlava in maniera eloquente e non lasciava spazio a libere interpretazioni. Rama scarica Meloni. Con tanto di virgolettato: " Migranti in Albania, il centro sarà un flop ". Sopra svetta l'occhiello Il colloquio. C'è però un piccolo particolare che rovina i piani rossi: il primo ministro albanese ha smentito di aver concesso un'intervista e ha negato di aver pronunciato quelle parole.

Nell'articolo Rama viene descritto assai perplesso sul funzionamento del centro per i migranti, visto che procedure, burocrazia italiana e regole europee potrebbero rappresentare un ostacolo. Il tutto accompagnato da un auspicio espresso: " Lo sai chi ci vorrebbe? D’Alema ci vorrebbe ". Dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle in tempo zero si sono levate voci di grandi gasatura con la convinzione di cogliere la palla al balzo e mettere il governo di centrodestra all'angolo. Ma il loro castello è crollato a terra con la smentita del diretto interessato.

Lo stesso Rama è intervenuto sulla questione e ha fatto chiarezza attraverso un lungo post su X (ex Twitter). " No, né ho cambiato idea né ho dato un'intervista ", è stata la precisazione principale. Nella nota ha confessato che mai si sarebbe immaginato di finire ancora una volta nella palude della battaglia politica del nostro Paese, " virgolettato con parole che non ho mai detto, tipo 'sara un flop' o 'ci vorrebe D’Alema' sotto il titolo 'Rama scarica la Meloni' nel quale non mi riconosco per niente ".

Il primo ministro albanese ha dunque negato di aver rilasciato un'intervista e ha inoltre demolito gli entusiasmi di chi pensava di cavalcare l'onda contro il governo guidato da Giorgia Meloni. Non solo: alla smentita è seguita la piena rivendicazione del patto stretto con l'Italia che si pone di gestire in maniera ordinata l'immigrazione. Una svolta rispetto all'approccio del passato.

Se dovessi tornare cento volte sui miei passi cento volte farei l'accordo sui migranti con l'Italia e con nessun altro Paese

Anche su questo punto Rama è stato chiaro: "". Con buona pace della sinistra che era già salita sul carro trionfante in assetto da propaganda in vista delle imminenti elezioni Europee.