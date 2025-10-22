"Offensivo adombrare ombre sul governo". Piantedosi gela la sinistra sull'attentato a Ranucci

L'attententato a Sigfrido Ranucci avvenuto la notte tra il 16 e il 17 ottobre nei pressi di Pomezia ha richiesto un'informativa urgente in Parlamento da parte di Matteo Piantedosi, che l'ha tenuta questa mattina, a meno di una settimana dalla tentata strage sotto casa del conduttore di Report. Il ministro dell'Interno, nell'Aula della Camera dei Deputati, esprime nuovamente la piena solidarietà sua e di tutto il governo a Ranucci e alla sua famiglia: " Ribadisco la ferma condanna per l'atto vigliacco e criminale che ha subìto e che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia ". Sull'attentato sono in corso attività investigative da parte dei Carabinieri " e i fatti segnalati, attualmente al vaglio dell'Autorità giudiziaria, sono oggetto di segreto istruttorio. Il lavoro delle Forze di polizia prosegue con intensità per assicurare rapidamente alla Giustizia i responsabili dell'attentato ", aggiunge il titolare del Viminale.

In ogni caso, anche prima del gravissimo atto intimidatorio del 16 ottobre, Piantedosi sottolinea come l'attenzione nei confronti di Ranucci sia stata massima: " Le misure nei suoi confronti sono sempre state tempestivamente adeguate alle segnalazioni e alle risultanze informative via via emerse ". Il ministro ha evidenziato di avere dato immediatamente mandato di rafforzare al massimo ogni misura a protezione del giornalista Rai: " Pertanto è stato innalzato il livello di sicurezza rimodulando il dispositivo tutorio dal 4° al 3° livello, rappresentato da 'tutela su auto specializzata'. Oltre a tale misura, la Questura di Roma ha ampliato i target sensibili, ossia le aree abitualmente frequentate dal giornalista, presso le quali è stato attivato un dispositivo di vigilanza generica radiocollegata ".

Se da una parte Sigfrido Ranucci, dopo l'attentato subìto, " ha tenuto un comportamento di grande responsabilità e ha fatto dichiarazioni estremamente equilibrate, lontane da ogni ricostruzione dietrologica ", dall'altra c'è chi ha utilizzato "questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del governo ", offendendo quindi " la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato ". Anche perché Piantedosi illustra anche alcuni dati: " Il quinquennio 2020-2024 ha registrato 718 episodi di intimidazioni nei confronti di giornalisti con una media di circa 143 eventi all'anno. Il picco si è avuto nel 2021, con 232 eventi e il dato più basso nel 2023 con 98 episodi. Il maggior numero di episodi, quindi, si è verificato quando non era in carica questo governo, mentre nell'attuale legislatura si è registrato un calo ".

" La libertà di stampa è di vitale importanza per la democrazia e la sua difesa richiede, oltre ad azioni concrete come quelle poste in essere da forze di polizia e autorità giudiziaria, l'impegno assiduo da parte delle istituzioni e della società civile ". Ed è per questo motivo che " sarebbe auspicabile, a beneficio dell'intera collettività nazionale, che il tema della tutela della libertà di stampa, proprio per il suo ruolo fondante dei sistemi democratico-liberali, non scadesse a strumento di grossolana propaganda partitica ".

Garantire ai cittadini il più ampio accesso alle informazioni sulle questioni di interesse collettivo, anche in un'aspra dialettica culturale, non può essere mai una questione divisiva, ma deve unire e richiamare tutti a un maggiore e più profondo senso di responsabilità, perché anche dalla libertà di informazione dipende la tutela dei diritti fondamentali e la qualità della nostra democrazia

Il ministro Piantedosi conclude così il suo discorso a Montecitorio: "".