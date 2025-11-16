"Orgogliosi di te". L'omaggio di Giorgia Meloni al campione Sinner

Appena dopo la vittoria delle Atp Finals da parte di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz in una gara memorabile che farà la storia di questo sport, la premier Giorgia Meloni ha reso onore al giocatore italiano con un post sui social. " Orogliosi di te. Campione ", ha scritto la Presidente del Consiglio postando una foto del fresco campione di tennis. Non è certamente la prima volta che la premier omaggia Sinner come quando, d'estate, Jannik si è laureato campione di Wimbledon, la prima volta assoluta per un italiano sulla sacra erba londinese, sottolineando l'importanza di far " sognare un'intera Nazione ".

Il tributo del mondo politico

Dopo Giorgia Meloni è arrivato il tributo del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha postato su X una foto di Jannik Sinner scrivendo " Il Maestro è ancora lui! ". Poco dopo ecco il commento social del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la vittoria alle Atp Finals di tennis di Torino con la pubblicazione di una foto con l'indice della mano destra sull'orecchio per ascoltare l'esultanza dell'Inalpi Arena e con la racchetta alzata nella mano sinistra. A corredo del post le emoticon di un applauso e del tricolore. " Straordinario Sinner. Solo applausi ".

A stretto giro anche il messaggio della senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. " Sinner è nella storia! Trionfa per la seconda volta consecutiva alle Atp Finals di Torino, diventando davvero il maestro fra i maestri. Un orgoglio immenso per l’Italia e per tutto lo sport. Sempre avanti così, Jannik! ".

" Game, set, match. Le storie che scrivono i campioni sono sempre emozionanti da leggere. Perché vincere le Atp Finals per la seconda volta, a Torino, contro il tuo avversario più temibile, è da Maestri. E tu, Jannik, sei un Maestro ": ha reso così il tributo a Sinner, sui social il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, grande tifoso di Sinner e presente tra il pubblico alle Finali Atp di Torino.

" Un’altra splendida vittoria di Sinner, straordinario.

Complimenti Jannik!"!, ha scritto sul social X il presidente della Camera,, pubblicando una foto del tennista italiano intento a guardare la coppa delle Atp Finals che tiene in mano.