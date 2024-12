"Percorso tortuoso, ma ora guidiamo il Paese". Meloni celebra i 12 anni di Fratelli d'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Le imprese impossibili, proprio perché sembrano proibitive, alla fine trasformano i sogni in realtà. E Fratelli d'Italia ne è la plastica dimostrazione. Esattamente 12 anni nasceva il partito conservatore che vedeva in prima linea tre pesi massimi che ora rappresentano le istituzioni: Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Guido Crosetto. Rispettivamente presidente del Consiglio, presidente del Senato e ministro della Difesa. Un arco temporale in cui gli ostacoli non sono mancati, ma ora Meloni può vantare di essere a Palazzo Chigi e di aver portato FdI ai vertici dell'Italia e dell'Europa.

" Dodici anni fa nasceva Fratelli d'Italia, un progetto che molti consideravano impossibile ", ha scritto il capo del governo sui propri canali social. Facendo notare che il percorso è stato " lungo, a volte tortuoso ", ma che adesso " ci ha portato fino a qui " grazie a tre elementi fondamentali per il successo: " Coraggio, dedizione e una visione chiara ".

Meloni ha voluto così celebrare i 12 anni di FdI, ricordando un anniversario importante, consapevole dell'orgoglio che oggi è possibile rivendicare e che ha permesso di conquistare la fiducia di milioni di italiani con il lavoro e la passione a cui il partito non ha mai rinunciato. Il presidente del Consiglio ha ringraziato non solo tutti coloro che fin dal primo istante hanno creduto nel progetto di Fratelli d'Italia, ma anche chi ogni giorno " continua a riporre in FdI le proprie speranze per un futuro migliore ". E, in conclusione, ha assicurato che la strada è solo all'inizio perché l'impegno non si ferma qui: " Insieme continueremo a costruire una Nazione più forte e giusta. Avanti, sempre insieme ".

L'ascesa di Fratelli d'Italia è dovuta anche, e soprattutto, a quella di Meloni. Se fino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai immaginato di assistere a una vittoria schiacciante del partito che ostenta la fiamma tricolore nel proprio simbolo, oggi quella stessa formazione politica si è affermata in Italia e fa da guida anche in Europa. Dove un esponente dei conservatori italiani, Raffaele Fitto, è stato nominato vicepresidente esecutivo della Commissione Ue. Un risultato storico.

Oggi tutti guardano con interesse all'Italia, che finalmente torna a essere un attore considerato credibile e affidabile da parte degli altri Paesi.

Mentre l'Europa è caratterizzata da instabilità e crisi, a partire dalle frammentazioni politiche in Francia e in Germania, Meloni è alla guida del governo più saldo tra i principali Stati membri. Un inedito cambio di paradigma rispetto al passato. E le sue vittorie vanno a braccetto con il progressivo rafforzamento di FdI.