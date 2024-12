"La persona più potente d'Europa". La classifica di Politico 2025 incorona la premier Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Ai gufi e alle cassandre della sinistra continuano ad arrivare pessime notizie per la loro narrazione distorta e, di conseguenza, ottime notizie per l'Italia. Politico ha incoronato Giorgia Meloni come la persona più potente d'Europa nella sua classifica per il 2025. Il prezioso riconoscimento del quotidiano statunitense è una secca smentita delle strampalate teorie pronunciate dall'esercito rosso, secondo cui il nostro Paese sarebbe stato condannato all'isolamento internazionale se il centrodestra avesse vinto le elezioni politiche. " Chi chiami se vuoi parlare con l'Europa? Se sei Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero da chiamare è quello di Giorgia Meloni ", si legge.

Politico incorona Meloni

Dal 25 settembre 2022 sono arrivate realtà di fatto che hanno zittito gli scenari nefasti pronosticati da una certa sinistra che sognava di veder capitombolare il nostro Paese, nella speranza di poter cavalcare una disfatta del governo al di fuori dei nostri confini. Ma così non è stato. Politico fa notare che - in meno di un decennio - Meloni è passata dall'essere liquidata come una pericolosa ultranazionalista all'essere eletta presidente del Consiglio, affermandosi come una figura con cui Bruxelles e Washington possono " fare affari ".

I leader dell'Unione europea sono passati dall'indifferenza all'approvazione, accettando la leader di Fratelli d'Italia come la rappresentante gradita dello zeitgeist sempre più radicale che sta sbocciando su entrambe le sponde dell'Atlantico. Così Meloni via via è diventata una personalità forte, in grado di esercitare " un potere enorme " in un momento in cui il Continente è privo di " potenti centristi " in grado di affrontarla.

L'arrivo di Giorgia a Palazzo Chigi ha fatto notizia in tutto il mondo. In pochi avevano previsto che sarebbe rimasta a lungo in carica; invece negli ultimi 2 anni ha consolidato il suo governo " come uno dei più stabili mai esistiti nell'Italia del Dopoguerra " e le previsioni economiche non sono così fosche da spaventare gli investitori stranieri, " attratti dall'ambiente politico insolitamente tranquillo ".

Tra gli eventi più significativi è stato citato il botta e risposta con Vincenzo De Luca, in particolar modo quella " stronza " rinfacciata al governatore della Campania. Il video è diventato subito virale e ha rafforzato l'immagine di Meloni come " alfa schietto " che, nonostante il fisico minuto, " riesce comunque a svettare sui suoi rivali ".

Fitto tra gli influenti dell'Ue

Gli attestati per l'Italia non sono finiti. Anche Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea ed ex ministro del governo Meloni, è stato inserito tra le personalità influenti dell'Ue: è classificato quinto nella categoria dei " disrupters " ed è definito " il costruttore di ponti ". Al primo posto c'è invece Teresa Ribera (" il pollice verde "), seguita da Rafał Trzaskowski (" il voltapagina ") e da Marine Le Pen (" la spada di Damocle ").

Il primato dei " doers " (le persone che fanno) va a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Sul secondo gradino del podio c'è Vladimir Putin, " l'imperialista ".

sognatori

il canto del cigno

Inoltre Politico ha scelto l'ex premier olandese, ora segretario generale della Nato, come persona più influente nella categoria dei ""; al settimo posto figura("").