"Presto una legge". Intelligenza artificiale, Meloni lancia la sfida tecnologica

Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio al convegno "L'intelligenza artificiale per Italia" durante il quale lancia un messaggio molto importante: " Il governo sta predisponendo un provvedimento di legge che ha come obiettivo quello di stabilire alcuni princìpi, determinare le regole complementari a quelle del regolamento europeo che è in via di approvazione e individuare le misure più efficaci per stimolare il nostro tessuto produttivo - dichiara in maniera molto chiara il presidente del Consiglio -. Inoltre stiamo lavorando per individuare l'organismo più idoneo a svolgere il ruolo di autorità competente sull'uso delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale ".

L'IA " è la più grande rivoluzione di questo tempo, ed è anche la principale sfida che abbiamo davanti, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista economico, dal punto vista produttivo e sociale ". Ma Meloni vuole mettere in guardia anche dai rischi che posso nascere da questa tecnologia: " Ad essere soppiantato oggi non è più il lavoro fisico, ma rischia di essere l'intelletto umano, ovvero ciò che da sempre ha reso l'uomo insostituibile rispetto ad una macchina, insostituibile da una macchina ", ha sottolineato il capo del governo. " È una tecnologia che può sprigionare tutto il suo potenziale positivo solo se il suo sviluppo si muoverà in un perimetro di regole etiche che mettano al centro la persona, i suoi diritti e i suoi bisogni. Questa è la bussola che ha orientato e continuerà a orientare il nostro lavoro, a ogni livello. A partire chiaramente dalla Presidenza del G7 ". L'IA sarà quindi uno dei punti importanti del Gruppo dei Sette a metà giugno in Puglia.