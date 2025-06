Referendum, Meloni: "Ecco perché andrò al seggio"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Non votare è un diritto": forte e chiaro il messaggio di Giorgia Meloni sul referendum in programma l'8 e il 9 giugno. Il primo ministro è finito nel mirino dell'opposizione per la sua scelta di recarsi al seggio senza ritirare le schede, una decisione rivendicata nel suo intervento alla seconda edizione de "Il giorno de La Verità": "Perché ho scelto di dire che andrò al seggio ma non ritirerò la scheda? Banalmente ho detto che andrò al seggio perché sono un presidente del Consiglio e penso sia giusto dare un segnale di rispetto nei confronti delle urne e dell'istituto referendario".

La Meloni ha sottolineato di non condividere i contenuti dei referendum, rimarcando che "come sempre nella storia della nazione" quando non si condividono "c'è anche l'opzione dell'astensione": "Perché come ci insegna un partito serio in Italia non votare al referendum è un mio diritto, è un diritto di tutti, dei lavoratori e non". Non è mancata la bordata alla sinistra, protagonista delle consuete critiche strumentali per guadagnare qualche consenso nei sondaggi: "Io penso che bisogna essere seri: nella storia della repubblica italiana tutti i partiti hanno fatto campagne per l'astensione quando non condividevano i referendum, i diritti valgono per tutti".

"Non votare al referendum è un mio diritto, è un diritto di tutti dei lavoratori e dei non lavoratori solo di sinistra o dei lavoratori e non lavoratori che non sono di sinistra?" ha rincarato la dose la leader del governo, che si è poi soffermata sul quesito dedicato alla cittadinanza. "Sono contrarissima a dimezzare i tempi della cittadinanza" la sottolineatura del primo ministro: "La legge sulla cittadinanza in Italia è ottima, tra l'altro molto aperta. Noi siamo da svariato tempo tra le nazioni europee che ogni anno concedono il maggior numero di cittadinanze.

Cosa diversa è accelerare l'iter burocratico una volta che si ha il diritto per accedere alla cittadinanza: è una cosa che ci interessa e ci lavoriamo. Ma non contribuirò con il referendum a portare a cinque anni i termini per concedere la cittadinanza alle persone straniere in Italia". Opposizione colpita e affondata.