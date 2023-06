Salvini sull'incidente a Roma: "Ai cretini al volante via la patente per sempre"

Emergono dettagli inquietanti sull’incidente stradale avvenuto ieri a Casal Palocco, Roma, costato la vita a un bambino di cinque anni. Il ventenne alla guida della Lamborghini coinvolto nel frontale con la Smart è indagato per omicidio stradale, ma c’è di più: dietro lo scontro mortale ci sarebbe una challenge social. Il gruppo di ragazzi del Suv è noto come Theborderline, youtuber che si lanciano in prove folli per raccogliere like e donazioni. Nel caso in cui venisse accertato che nelle fasi precedenti allo schianto stessero girando un video da postare poi sui social, potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Sulla vicenda è intervenuto anche Matteo Salvini, il giudizio del vice premier è durissimo: "Ai cretini al volante via la patente per sempre".

Le parole di Salvini

Intervenuto all’assemblea di Confcooperative, Salvini si è soffermato sul nuovo codice della strada: "Un bimbo di cinque anni è morto alle porte di Roma, pare fosse in svolgimento una competizione social di youtuber in 5 su una Lamborghini che hanno stritolato questo bimbo. Se sei recidivo e togli la vita a una persona perché sei un cretino al volante, tu la patente non la vedi più per il resto di tuoi giorni, non è che la sospendo per qualche mese" . Il ministro dei Trasporti vorrebbe nuove regole per il codice “ perché non possono morire tre mila persone all’anno sulle strade italiane” . Il segretario della Lega ha sottolineato l’importanza di “un’educazione stradale vera e con premialità sulla patente e con prevenzione e sanzioni”.

Piantedosi: “Affiancare prevenzione a repressione”