"Dureremo 5 anni, non ci divideranno". L'orgoglio di Salvini dal palco di Pontida

Matteo Salvini arringa il pubblico della Lega nel discorso conclusivo del tradizionale raduno annuale di Pontida. Quello del vicepresidente del Consiglio è una sorta di intervento programmatico di quello che intenderà fare il Carroccio nel governo da qua ai prossimi quattro anni. Le parole "libertà" e "diritti" sono il fil rouge che accompagna gli obiettivi del leader della Lega, il quale unisce la presenza di Giorgia Meloni a Lampedusa con quella della festa del Carroccio nel Bergamasco: " Noi siamo la sintesi di destini e obiettivi comuni ", garantisce.

L'abbraccio con la Le Pen

Il discorso precedente di Marine Le Pen è l'occasione di ritornare alla sfida delle elezioni Europee e all'alleanza con il Rassemblement National: " Insieme siamo determinati e destinati a vincere in Italia e in Europa ", è la sua certezza. Questo perché, insieme, sarà " fondamentale mandare a casa la sinistra dall'Europa, per difendere il nostro modello culturale, alimentare, economico e sociale ". Poi, la stoccata al Partito Democratico: " Abbiamo una sinistra in Italia e in Europa che va al rovescio: tra banchieri e operai sceglie i banchieri, tra le multinazionali e gli artigiani sceglie le multinazionali ".

Salvini: "Fermeremo l'invasione"

Sempre a proposito di Lampedusa, " sull'immigrazione ho fatto e farò, e tutti insieme faremo, tutto quelo che è democraticamente permesso per bloccare un'invasione che rischia di essere disastrosa ". Matteo Salvini, dal palco di Pontida, ribadisce quiandi che sarà usato a " ogni mezzo necessario che la tecnologia ci mette a disposizione ". L'ex ministro dell'interno è imputato a Palermo per il caso Open Arms dell'agosto 2019: " Nell'udienza del 6 ottobre, guardando in faccia Richard Gere, porterò il sorriso del popolo italiano: Richard, bacioni. E se ti piacciono apri le tue ville e portali là ".

La sfida all'Europa

Nel suo lungo discorso, Matteo Salvini sfida l'Unione Europea sui temi ambientalisti: " Non vorrei fra qualche anno un Paese green, ma infelice e disoccupato ", è il suo appunto. Sull'imminente manovra finanziaria - specialmente dopo le polemiche con Paolo Gentiloni, commissaria Ue agli Affari economici - il vicepremier mette in guardia: " Chi pensa a un ritorno del patto di stabilità. vive su Marte ".

Le battaglie in Italia