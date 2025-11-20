Abbonati
Senato: FdI, domani convegno su Pubblica amministrazione

Il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, presenterà il disegno di legge che semplifica le procedure di trasferimento dei beni immobili tra le pubbliche amministrazioni

Domani, venerdì 21 novembre, alle ore 11, nella sala Zuccari del Senato, il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, presenterà il disegno di legge che semplifica le procedure di trasferimento dei beni immobili tra le pubbliche amministrazioni.

"Con questo disegno di legge - si legge in una nota - si punta a ridurre la burocrazia, accelerare i processi e valorizzare il patrimonio pubblico. Questo ddl favorisce una gestione più efficiente degli immobili, contribuendo a progetti di recupero e riqualificazione urbana".

Convegno Senato

Durante l’evento, interverranno la sottosegretaria al Mef Lucia Albano, il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra, Stefano Scalera (amministratore delegato di Invimit), Enrico Stravato (ad di Sogesid), Alessandra dal Verme (direttore dell’Agenzia del Demanio), Valeria Vittimberga (direttore generale

dell’Inps) e Filippo Catena (direttore Fondi Abitare Sociale di Cdp). "Il focus sarà sull’ottimizzazione delle risorse immobiliari della Pubblica Amministrazione e sulle potenzialità di questo disegno di legge", conclude la nota.

