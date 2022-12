Il Cav traccia la linea: "Ora la riforma della giustizia. Poi quella della burocrazia"

Una manovra finalmente politica, che indica una rotta chiara e che va nella stessa direzione promossa dagli italiani domenica 25 settembre. Certo, le problematiche non verranno tutte risolte dopo solo pochissimi mesi di lavoro, ma è un'ottima base da cui partire per mettere in campo il programma del centrodestra. È questa la linea di Silvio Berlusconi, che considera la legge di Bilancio " la migliore possibile nelle condizioni date ". Anche perché i rincari generalizzati hanno imposto all'esecutivo di " dedicare gran parte delle risorse disponibili per limitarne gli effetti ".

Le vittorie di Forza Italia

Il presidente di Forza Italia ha fatto notare che le scelte adottate sono state indispensabili per evitare una nuova fase recessiva, di inflazione e di disoccupazione, " alla quale molte famiglie e molte imprese non avrebbero potuto resistere ". Nel complesso il Cav si dice soddisfatto, anche perché le tematiche sollevate dagli azzurri " hanno trovato una risposta ". E non va dimenticato che il tempo a disposizione " era molto poco " e le problematiche da affrontare sono " molto grandi ".

Sono molti i fronti su cui Forza Italia ha incassato una vittoria politica, dall'aumento delle pensioni minime a 600 euro per chi ha più di 75 anni di età alla proroga al 31 dicembre della presentazione della Cilas Superbonus (la comunicazione di inizio lavori). Berlusconi - intervistato da La Repubblica - ha ribadito che entro il termine della legislatura l'obiettivo è non solo quello di " portare le pensioni minime a mille euro per tutti ", ma anche di arrivare alla " totale defiscalizzazione e decontribuzione dei nuovi contratti a tempo indeterminato per i giovani ".

Il Cav rilancia le riforme

Tra le priorità indicate da Berlusconi rientrano anche le riforme. Su tutte spicca quella relativa alla giustizia, su cui il ministro Carlo Nordio " ha dato indicazioni basate su una solida cultura garantista che è anche la nostra ". Ad esempio il Guardasigilli intende rivedere l'utilizzo delle intercettazioni e apportare un cambio di passo sull'abuso d'ufficio, sulla custodia cautelare, sulla separazione delle carriere e sull'obbligatorietà dell'azione penale.

Non solo: per il numero uno di Forza Italia è necessario partorire anche una riforma burocratica che preveda l'abolizione del regime delle autorizzazioni preventive, per l'edilizia e per l'avvio delle attività di impresa. " Una riforma a costo zero che favorirà gli investimenti e quindi la crescita e la creazione di posti di lavoro. Secondo l'Associazione dei costruttori italiani addirittura un milione in un anno ", ha spiegato.

"Meloni capace e determinata"