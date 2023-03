“Speculate sulle tragedie”. Fidanza smaschera la sinistra europea

Sin dalla sua nascita, il governo guidato da Giorgia Meloni ha dovuto fare i conti con la campagna denigratoria della sinistra sia a livello nazionale, che a livello internazionale. Uno degli attacchi più violenti è arrivato dal gruppo S&D, arrivato al punto di strumentalizzare la strage di migranti avvenuta a Cutro lo scorso 26 febbraio per gettare fango sull’esecutivo italiano. I socialisti hanno pubblicato un’immagine di dubbio gusto, con un quesito provocatorio: “How do you sleep at night?” , ovvero “Come fai a dormire la notte?” . Sullo sfondo una persona che sta annegando. Un attacco frontale, stigmatizzato senza mezzi termini da Carlo Fidanza oggi nel corso del suo intervento in plenaria a Strasburgo.

Fidanza smaschera la sinistra europea

“In questi giorni abbiamo assistito ad una vergognosa campagna diffamatoria contro il governo italiano e contro Giorgia Meloni, accusata addirittura di avere le mani sporche di sangue e ritratta indifferente mentre dietro di lei una persona sta affogando”, ha esordito il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo nel corso del dibattito sulla risposta comune dell’Unione europea per salvare vite umane. Fidanza non ha fatto sconti alla sinistra, ponendo a sua volta una serie di domande perentorie: “’Come fate a dormire la notte?’ si sono chiesti i colleghi di sinistra ed è quello che noi ora chiediamo a voi colleghi. Voi che speculate sulla morte di tanti disperati, tra cui troppi bambini, come fate a dormire la notte?”.