Torna a crescere il reddito degli italiani. Meloni: "Ottimi risultati"

Dopo quelli recenti sull'occupazione, arrivano nuovi dati incoraggianti che sottolineano il buon lavoro del governo Meloni e lo stato di salute più che positivo del nostro Paese. Ed è proprio il presidente del Consiglio a volerli sottolineare con un post pubblicato su Facebook: " Ottimi risultati per l'Italia nel terzo trimestre del 2023. Secondo l'Ocse il reddito reale delle famiglie per abitante in Italia è aumentato dell'1,4% ". Il presidente del Consiglio ritiene che quest'ultimo elemento numerico sia ancora più significativo " se si tiene conto che nello stesso periodo il reddito medio reale degli altri Stati Ocse si è ridotto ", sottolinea la premier.

Insomma, si tratta di una " crescita incoraggiante, dovuta principalmente all'aumento della remunerazione dei dipendenti e dei redditi da lavoro autonomo ". I risultati fatti uscire dall'Ocse non fanno altro che sostenere quindi che in Italia " crescono i salari, con l'indice delle retribuzioni orarie cresciuto del 3,1% nel 2023 rispetto all'anno precedente. Numeri che non si vedevano da molto tempo ". Questi risultati, prosegue Meloni, " confermano il dinamismo della nostra economia, la bravura dei nostri imprenditori e lavoratori, ma anche gli effetti positivi delle politiche messe in atto dal governo a favore delle famiglie e dei lavoratori. Risultati - conclude Giorgia Meloni - che ci incoraggiano a proseguire con determinazione sulla strada intrapresa a sostegno di chi crea ricchezza e lavoro in Italia ". Un altro colpo non semplice da dovere ricevere per tutti i gufi a sinistra che si sono recentemente affannati ad attaccare il governo a colpi di sit-in sotto la Rai, dimenticandosi allo stesso tempo la situazione del Paese reale.