Tracollo Pd, boom di Meloni: i sondaggi premiano il centrodestra

Il centrodestra continua a crescere, la sinistra deve fare invece i conti con numeri da profondo rosso. I sondaggi dell’ultimo periodo hanno sorriso alla coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, anche la supermedia targata AGI/Youtrend non è da meno: i partiti dell’attuale maggioranza superano il 47 per cento. Gongola il primo ministro Giorgia Meloni, protagonista di un capolavoro politico: un vero e proprio boom di consensi nel 2022, oggi nettamente primo partito e cresciuto di oltre dieci punti percentuali in dodici mesi.

La supermedia dei sondaggi

La supermedia dei sondaggi AGI/Youtrend ha analizzato il consenso dei partiti in relazione a un anno fa: come già anticipato, il 2022 è stato l’anno di Fratelli d’Italia. Il partito guidato dal premier Meloni si attesta al 30,3%, +10,7% rispetto ai numeri del 2021. Seconda piazza per il Movimento 5 Stelle: i grillini guidati da Giuseppe Conte sono quotati al 17,6%, in leggero rialzo rispetto a dodici mesi fa (+2,2%).

Le rilevazioni degli analisti non portano buone novelle al Partito Democratico. Tra l’ennesimo rischio scissione e una corsa alla segreteria già agguerrita, i dem devono fare i conti con un vero e proprio tracollo: dal 21,3% del 2021 al 16% odierno. Da primo a terzo partito del Paese nel giro di poco tempo, con un ribasso del 5,3%. Poi spazio alla Lega di Matteo Salvini al 9% (-10 per cento rispetto al 2021), al Terzo polo al 7,9% (+2,6%) e a Forza Italia al 6,9% (-1,2%). Infine i partiti minori: Verdi/Sinistra 3,4% (-2,2%), +Europa 2,3% (+0,6%), Italexit 2,2% (n.p.), Unione Popolare 1,7% (n.p.), Noi Moderati 1,3% (n.p.).

Quest’ultima supermedia dei sondaggi del 2022 conferma ancora una volta il netto primato del centrodestra: la somma dei consensi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati fa 47,5%, dati superiori anche a quelli delle elezioni politiche del 25 settembre. Neanche il ritorno dell’asse giallorosso avrebbe qualche speranza: Pd, M5s e Bonelli-Fratoianni non andrebbero oltre il 37%.

Nota del sondaggio:

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 al 28 dicembre, è stata effettuata il giorno 29 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 20 dicembre), Ixè (22 dicembre), Noto (22 dicembre), Piepoli (20 dicembre), Quorum (16 dicembre), SWG (19 dicembre) e Tecnè (17 dicembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.