Un aperitivo per raccontare i "Segnali in codice" di Gabriele Barberis

Il 19 giugno alle 18,30 presso Mondans 87, in Via Vetere, 9 a Milano, c'è un appuntamento speciale da non perdere. Un aperitivo per parlare di un piccolo miracolo editoriale, il libro del giornalista Gabriele Barberis Vignola, capo della redazione Interni del Giornale: Segnali in Codice (Sem edizioni). Organizzato dal movimento di idee, Nazione Futura, l'incontro sarà un modo per confrontarsi con i lettori, che dal 12 maggio, giorno dell'uscita del romanzo, hanno decretato il successo di quello definitivo da molti, come uno dei migliori affreschi degli Anni di Piombo.

Con Barberis Vignola a condividere le sensazioni e i numerosi punti di vista che il romanzo ha suscitato, anche l'intervento del direttore del Giornale Augusto Minzolini. Si tornerà quindi a parlare del torbido universo della politica e dei misteri che fanno da sfondo alla trama del romanzo, come i legami oscuri con il mondo del giornalismo italiano, in un ritratto schietto e realistico, che risulta uno dei punti di forza del libro. Un'indagine che in ogni lettore ha suscitato sensazioni diverse: " Mi sta sorprendendo - racconta Barberis Vignola - perchè a secondo dell'approccio, viene fuori uno spunto d'interesse. C'è chi ha amato la parte politica, chi si è stato affascinato dal racconto degli Anni di Piombo e chi invece si è appassionato al giallo degli intrighi e dei misteri ".

Un libro molto trasversale, che ha appassionato un pubblico di lettori eterogenei, che durante l'incontro potranno confrontare il loro pensiero direttamente con l'autore. " Non si tratta un saggio sull’informazione, ma non si sottrae a denunciare pericolose tendenze. Non c’è infatti alcun compiacimento nel raccontare un mondo giornalistico di basso livello, che si muove in una zona grigia tra manipolazioni, allusioni velate e operazioni spregiudicate ", spiega ancora l'autore, che ha saputo descrivere con grande abilità le varie figure che si muovono all'interno dell'intricata vicenda riuscendo, da buon cronista, a tirare fuori l'aspetto più reale, raccontando solo i fatti e lasciando ai lettori il giudizio.

In ultimo, ma non meno importante, uno spaccato sulla figura e gli ideali dei giovani; quelli di allora (1977) e quelli di oggi, con anime diverse che vengono legati da un filo conduttore, in un confronto generazionale tra chi sceglieva la lotta armata politica e chi invece ora stenta a trovare un'ideologia a cui legare la propria vita.