Casa Papanice fa innamorare la Cina. Presentato il libro di Edmondo Papanice

Un momento della presentazione del libro "Casa Papanice" di Edmondo Papanice, all'Istituto Italiano di Cultura di Pechino

Grande ammirazione da parte di tutti i presenti all'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, durante la presentazione del libro ‘Casa Papanice’’ di Edmondo Papanice, in una serata evento che ha coinvolto il pubblico cinese, già amante di questa meraviglisa struttura architettonica, che grazie al prezioso volume ne ha potuto apprezzare le sfumature e l'incredibile storia della sua realizzazione.

L'evento

La serata è stata organizzata dalI'Istituto Italiano di Cultura di Pechino in collaborazione con l’associazione culturale HALP e ha visto una platea prestigiosa tra cui, oltre all'autore, il Direttore dell’Istituto dr. Federico Roberto Antonelli, il Prof. Fang Xiaofeng – Professore e Vice Preside dell’Academy of Arts & Design dell’Università Tsinghua, l’Arch. Effi Meridor dello Studio O di Pechino. L’ evento è stato moderato dal Dr. Daniele Galleni - Vice Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura.

Durante la presentazione del volume è stata anche ricordata la figura di uno dei più grandi architetti italiani, Paolo Portoghesi, molto conosciuto in Cina anche per due suoi prestigiosi lavori; il progetto di un residence a Pechino e di un grattacielo per la città di Shangai.

Preoccupazione per la struttura

Alla grande ammirazione del pubblico cinese, si è unita anche la preoccupazione per le attuali condizioni in cui riversa l’edificio ora di proprietà dell’Amabasciata del Regno Hascemita di Giordania, ma anche una sentita commozione dopo aver ascoltato la storia personale raccontanta dall’autore del volume che fu trovato a pochi mesi di vita sotto le macerie in una periferia di Beirut durante la guerra, ed unico sopravvisuto di un intero quartiere.

L'omaggio alla nostra grande eccellenza considerata icona mondiale dell'architettura postmoderna, proseguirà nel corso dell’Italian Design Day il prossimo 12 febbraio, quando all’auditorium dell’Istituto sarà proiettato ‘‘Dramma della

Gelosia’’ di Ettore Scola (1970) con protagonisti gli indimenticabilidi cui ricorre il centenario della nascita, girato proprio all'interno di Casa Papanice.