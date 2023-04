Cosa si cela dietro alle interazioni umane: la chimica segreta del cervello

I suoi libri hanno aiutato migliaia di persone a migliorare la loro vita, il modo di approcciare gli altri, e il lavoro. Importanti aziende si sono avvalse della sua consulenza, così come politici e personaggi del mondo dello spettacolo. Grazie a Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica applicata al business, si è scoperto il "potere della parola" e quanto questa può cambiare le nostre vite. Dopo i best sellers, HCE. La scienza delle interazioni umane, Basta dirlo, Forse sei già felice e non lo sai e i romanzi La parola magica, La quinta essenza e Il super senso, torna ora con un nuovo e prezioso volume: La chimica segreta delle interazioni umane - Riconoscere e utilizzare ormoni, neurotrasmettitori e mix biochimici per relazioni sempre efficaci nel business e nella vita" (RoiEdizioni).

Con oltre venti anni di ricerche nel campo delle interazioni, è nata questa semplice e pratica guida al comportamento umano, che permette di identificare il tipo di mix chimico presente nel nostro interlocutore, e trasformarlo in modo che sia più utile all’interazione. Questo grazie a strumenti di facilissima applicazione, tutti rigorosamente a base neuroscientifica.

Il libro verrà presentato martedì 4 aprile, nel nuovo store Mondadori Duomo a Milano a partire dalle 18,30, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nella nostra intervista, un'anteprima del "magico" contenuto, raccontato da Borzacchiello con il suo inconfondibile e amatissimo stile.

Rispetto ai suoi libri precedenti, dove ha spiegato il "potere delle parole", con questo in qualche modo va "più a fondo nel cervello", spiegandone gli effetti chimici che avvengono.

"Esatto, questo libro è una evoluzione e, aggiungo, una rivoluzione, perché per la prima volta in assoluto mette insieme sia l'intelligenza linguistica sia le altre intelligenze, spiegando in che modo noi possiamo modificare la chimica, nostra e degli altri, grazie a parole, gesti, elementi ambientali e così via. Di ogni azione o gesto, viene spiegato in modo semplice e chiaro, con tabelle a supporto, l'effetto chimico sul cervello e quindi l'effetto sulla nostra realtà".

Ogni essere umano ha una chimica diversa, o questa cambia secondo le esperienze che abbiamo fatto nella vita?

"La chimica cambia in ogni istante a seconda di come parliamo. Certamente in base alle nostre esperienze passate, al modo in cui siamo vestiti, al luogo in cui ci troviamo. Capire come funzionano queste cose, ci permette di agire su quello che possiamo controllare, e di gestire tutto il resto".

Il suo libro ci insegna a riconoscere quale tipo di "chimica" abbiamo di fronte?

"Esatto. Insegna a fare profiling: in base a come una persona parla, si muove si veste e all'ambiente in cui si trova, noi possiamo sapere come sta, e quindi come comportarci di conseguenza".

Come si riesce a modificare?

"Come dicevo, cambiando le variabili: parole, gesti, ambiente quando si può. La cosa più affasciante è appunto che non siamo più vittime delle circostanze: per ogni occasione in cui ci troviamo, esiste una strategia da applicare".

Al primo impatto può sembrare una cosa molto complicata, lo è?

"Lo sarebbe, se non avessi scritto questo libro. Nel testo, sono citati centinaia di studi e centinaia di ricerche, che sono alla base del lavoro che ho fatto, ma il libro appunto è facilissimo e per tutti: ci sono le tabelle, l'elenco delle cose da fare e da non fare e così via. Nell'introduzione scrivo che per ottenere risultati dall' applicazione di questo libro, non è nemmeno necessario capirlo, basta fare quel che c'è scritto. Più facile di così".

Questa chimica oltre ad essere molto utile, ad esempio in situazioni lavorative, può essere applicata anche a noi stessi?

"Soprattutto, tutto quello che vale per gli altri, deve valere a maggior ragione per noi stessi".

Ancora una volta, il nostro cervello è molto più "basico" e semplice di quello che pensiamo, o sono i nostri pensieri o il nostro vissuto a complicare la vita?

"Il nostro cervello è meraviglioso, a volte complicato e pieno di trappole ed errori... Ma se lo conosci impari a gestirlo".

Quali sono i benefici reali che riusciamo ad ottenere?

"Incalcolabili, con questo libro puoi imparare a cambiare la realtà, tua e di chi ti circonda, visto che la nostra realtà è il frutto degli ormoni che abbiamo in corpo. Possiamo migliorare le nostre performance, stare meglio, far stare meglio gli altri, gestire relazioni efficaci, vendere di più, convincere chiunque... Insomma, devo andare avanti?"

Come nei suoi precedenti libri anche per questo: "basta leggerlo e poi farà lui la magia" oppure dobbiamo metterci "al lavoro"?

"Eh no, qui c'è da fare, e parecchio. Come dicevo, è tutto molto semplice: schemi, elenchi di azioni e parole, tabelle. tutto molto semplice da applicare ma, appunto, si tratta di cose che devono essere fatte. Altri miei libri, ispirati all'idea di poter cambiare il nostro modo di pensare, erano in effetti loro stessi artefici del cambiamento, grazie alle particolari tecniche con cui li ho scritti. Qui invece c'è da rimboccarsi le maniche e lavorare un po'. Ma i risultati, promesso, varranno qualsiasi fatica".