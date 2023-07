Libri, ecco i migliori thriller da portare sotto l’ombrellone

Comunemente l'estate per gli italiani è un momento dove i ritmi della vita quotidiana rallentano, la corsa al fatturato si fa meno febbrile e le ore si allungano alla ricerca di qualche ora di relax. Nella tradizione culturale del Bel Paese l'estate è, inoltre, la stagione in cui si legge di più: anche chi non è considerato un lettore forte e rientra dunque nella casistica di coloro che leggono almeno un libro l'anno, di solito tendono a scegliere i mesi più caldi, quelle delle vacanze e del relax, per dedicarsi alla lettura. E, secondo i dati riportati da YouGov, il quaranta per cento degli intervistati prediligerebbe le letture legati al genere thriller o giallo. Quando si pensa ai "classici" libri da leggere sotto l'ombrellone i generi che saltano subito in mente, in effetti, sono proprio il thriller e il romance, entrambi generi in crescita secondo il rapporto dei primi mesi del 2023 redatto dall'Associazione Italiana Editori (AIE). Per questa estate che si è già preannunciata rovente, allora, ecco una piccola guida sui migliori thriller da leggere per rendere ancora più interessante il proprio periodo di relax.

I thriller da leggere in estate

I thriller italiani

Un autore italiano che non si può prescindere dal genere thriller è senza dubbio Donato Carrisi. Prolifico e dalla penna quasi sempre impeccabile, l'autore originario di Martina Franca ha dato alle stampe alcuni tra i thriller più belli del mercato italiano, come Il suggeritore, che dà il via all'omonima saga letteraria, o Il tribunale delle anime, primo capitolo della saga di Marcus e tra i migliori thriller mai scritti. Meno convincente forse l'ultima saga data alle stampe, quella iniziata con La casa delle voci e proseguita con La casa senza ricordi e La casa delle luci. Per coloro che, tuttavia, non amano impelagarsi nelle saghe, c'è anche Io sono l'abisso, thriller ambientato a Como, davvero coinvolgente, da cui è stato tratto anche l'omonimo romanzo. Spesso associata a Carrisi proprio per la qualità della sua penna, Ilaria Tuti è un'autrice che potrebbe essere perfetta per le letture estive. La sua detective, Teresa Battaglia, è un personaggio con cui non si può fare a meo di entrare in empatia. Il primo libro della saga è Fiori sopra l'inferno, una lettura che può dare una parvenza di fresco nelle giornate torride che si prospettano all'orizzonte. Barbara Baraldi è un'altra scrittrice italiana da non lasciarsi scappare, soprattutto grazie alla saga dedicata alla profiler Aurora Scalviati e iniziata con Aurora nel buio. La lista degli autori italiani si conclude con Non Salvarmi, lo splendido romanzo di Livia Sambrotta dal forte sapore cinematografico, ambientato in una sorta di "centro di recupero" sui generis destinato ai figli delle celebrità, dove si consuma presumibilmente qualcosa di oscuro e pericoloso.

Le contaminazioni con l'horror

Altra penna da poter considerare per le proprie letture è quella di Sharon Bolton, pubblicata in Italia sia da Mondadori che da Newton Compton. Sharon Bolton è una scrittrice abilissima, capace di miscelare il thriller con delle tinte horror, costruendo personaggi pressoché indimenticabili. Uno dei suoi libri migliori è Io ti vedo, in cui le autorità sono costrette a indagare su dei casi che sembrano ricalcare gli omicidi di Jack lo squartatore. Altro titolo valido è Raccolto di morte, ambientato in un piccolo villaggio dove credenze popolari, ritmi della natura e pregiudizi creano un'intricata rete di segreti e menzogne. Per gli amanti delle venature horror, poi, non si può non consigliare Grady Hendrix. Di solito professionista dell'horror puro - come nel caso di Horrorstor - ora lo scrittore è tornato in libreria con Gruppo di supporto per sopravvissute, in cui omaggia il genere cinematografico horror di Non aprite quella porta e Scream, mentre racconta la storia di una "final girl" (termine con il quale si indica l'unica sopravvissuta a una strage), che si trova al centro di un complotto volto a uccidere tutte le sopravvissute dei peggiori massacri della città. Marisha Pessl, con Notte americana, ha scritto un thriller incentrato su un giornalista che, per una serie di vicissitudini, si trova a indagare su un famoso regista di film horror, i cui film sembrano portare con sé una vera e propria maledizione, capace di creare delle sette che si muovono intorno a queste storie di morte e depravazione.

Le ultime novità

Per Newton Compton Editori arriva in libreria La casa in fondo alla strada di Karen McQueston, è incentrato sul tema del "buon vicinato" e prende il via quando la protagonista si rende conto che nella casa accanto c'è una bambina, sebbene la famiglia che vive in quell'abitato non ha mai avuto figlie. Inizia così una giostra di segreti, accuse e pericoli. Tra i grandi e attesi ritorni c'è anche Frank Thilliez con Labirinti, che prende il via con un omicidio tra le mura di uno chalet di montagna di cui la maggior sospettata non ricorda nulla. L'incontro con lo psicologo protagonista svelerà una storia labirintica e incredibile. Fresco di uscita è anche il romanzo di Yun Ko-Eun dal titolo The Disaster Tourist, arrivato in libreria con Oscar Vault di Mondadori. La storia ruota intorno a una sorta di guida turista specializzata in "pacchetti viaggi" che portano i turisti a visitare luoghi resi famosi dalle devastazioni portate da calamità naturali. Quando il suo lavoro viene messo a rischio, la donna accetta di partecipare a uno dei pacchetti meno di successo dell'agenzia, nella speranza di poter ribaltare la situazione. Ma la protagonista non ha idea di aver appena messo a repentaglio la sua stessa vita.