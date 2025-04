L'estate di Nanà, la storia di un destino più forte del desiderio

La giornalista e scrittrice Chiara Clausi

Ci sono tanti elementi che toccano il cuore nel nuovo libro, in uscita oggi 18 aprile, della giornalista Chiara Clausi “L’estate di Nanà” edito da Affiori. A partire da una Napoli dalle grandi contraddizioni, piena di sole e musica ma anche disperata rabbiosa e violenta. La Napoli dei quartieri dove vive appunto Nanà soffocata da una vita spericolata, spesso al limite, fatta di sesso e droga, da cui la ragazza vuole evadere.

La svolta potrebbe sembrare un nuovo amore, quello per Nic. Un raggio di luce che nella speranza di una vita "immaginata" rimescolerebbe le carte trasformando il buio in luce e la disperazione in felicità. Ed è così che Nanà carica di aspettative e per sfuggire a quel destino che per anni l’ha intrappolata, parte per Roma la città che, come racconta l’autrice: “ Non solo rappresenta una fuga ma un nuovo inizio con Nic e il desiderio di diventare pittrice all’Accedemia delle Belle Arti." Roma è un luogo dalle mille possibilità, quello che per lei non era stata Napoli, ma il destino ha un altro piano e purtroppo molto simile alla vita che Nanà ha lasciato”.

Un racconto intenso in cui non “esiste l’happy ending”: “ Il mio non è un romanzo consolatorio - racconta l’autrice - Parlo di una vita che poteva essere ma non è stata, di una fuga finita male, trasgredendo a quel lieto fine che la narrativa commerciale impon e”. Bellissima è la figura di Nanà che nasce come ispirazione da quella di Anna Coupeau, detta appunto Nanà protagonista del più famoso romanzo di Emile Zolà, di cui si percepisce fortissima la disperazione ma anche l’arresa, il desiderio di fuga e quello di rimanere. Allo stesso modo lo scorrere di quel destino così pesante e sempre presente che la porterà spesso a sperare in un cambiamento per poi rischiacciarla in un finale a Parigi che incomberà pesantemente sulla sua vita.

L’autrice

Nata in un paesino della Calabria, l’autrice stessa ha desiderato vedere cosa ci fosse oltre i confini regionali. Prima a Roma, poi a Torino, e infine a Beirut, dove ha vissuto dal 2016 al 2022, prima di tornare di nuovo a Torino, Clausi oggi scrive per diverse testate: Il Giornale, Il Venerdì, il Foglio, per citarne solo alcune.

‘L’estate di Nanà’ è il suo terzo libro. Nel 2022 aveva pubblicato ‘Beirut au revoir’ (Paesi Edizioni), un lungo reportage sulla capitale libanese. Nel 2024, sempre per Affiori, era stata la volta del suo primo romanzo ‘Claudine”.