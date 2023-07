Ecco quali sono i libri imperdibili per l'estate

L’estate è la stagione in cui complici le vacanze e il tempo libero si tende a dedicarsi di più alla lettura di piacevoli libri. Durante la stagione calda e non solo, leggere è un vero e proprio toccasana per la mente. Consente di entrare in empatia con diversi personaggi che con il loro vissuto ci ammaliano e ci fanno dono di emozioni speciali. Durante la lettura di un libro è impossibile non calarsi in situazioni intriganti e luoghi inesplorati diventano memorabili. Di fatti attraverso un libro è possibile viaggiare con la mente e vivere tante vite in contemporanea.

Ognuno ha il suo genere e la sua storia che lascia il segno. Sono tanti i titoli che le varie case editrici propongono come letture estive. Scopriamo insieme quali sono i libri che non devono mancare questa estate sotto l’ombrellone:

- Ora che ho incontrato te, Rosario Pellecchia

Una storia ambientata a New York con protagonisti Zoe, una musicista afroamericana e Lorenzo broker romano con il vizio del poker. Un incontro dettato dal Destino nel periodo di crisi di Lorenzo che indebitato fino al collo è inseguito dai tirapiedi del boss al quale deve restituire un’ingente somma. Ed è così che Zoe gli propone di scappare su un vecchio furgone malandato e rubare una favolosa chitarra appartenuta a Robert Johnson. Inizia così un’avventura che li condurrà attraverso gli Stati Uniti, nei luoghi simbolo del blues. Un romanzo sugli incontri che ti cambiano la vita e sul potere e valore della musica nella propria esistenza

- Beach Read. Romanzo d’estate di Emily Henry

Protagonisti due scrittori che sono alle prese con il blocco dello scrittore. Da una parte c’è Augustus Everett, autore amato dalla più intransigente critica letteraria e dall’altra January Andrews che scrive deliziose commedie romantiche. I due si conoscono da molto tempo e si odiano. Si incontreranno sul lago Michigan durante l’estate nel tentativo di fare il pieno di nuove ispirazioni. Decideranno di scambiarsi il romanzo che stanno scrivendo. Questa scommessa cambierà le loro vite. Un libro sulle seconde possibilità che concediamo a noi stessi per andare incontro al tanto agognato cambiamento.

- Maktub, Paulo Coelho

A distanza di venticinque anni dal successo del Manuale del guerriero della luce, Paulo Coelho torna con un nuovo libro capace di accompagnare i lettori in un cammino nuovo che si ciba di parole che lasciano il segno nella mente nel cuore. Quello dell’autore è un invito a riscoprire la vita sotto nuovi punti di vista per conoscere meglio sé stessi e immaginare e realizzare un destino tutto da costruire.

- In amore vince chi rischia, Anna Premoli

Rebecca è un avvocato di successo che sogna al suo fianco una persona affidabile con la quale condividere i suoi stessi interessi. Niel invece è un pompiere di New York che ama rischiare e che in amore preferisce divertirsi. Cosa possono avere in comune due persone al primo impatto così differenti? Eppure grazie all’incontro rocambolesco con Niel tutte le certezze di Rebecca vacilleranno tanto da indurla ad affrontare tutti i suoi demoni legati al passato. Una commedia frizzante sul coraggio di accettare l’imprevisto e il rischio come occasione di crescita ed evoluzione.

- La regina dei colori, Valeria Corciolani

Clotilde Podestà, acclamata star internazionale dell’interior design, ha dedicato i suoi sessant’anni di vita ai colori. A causa di quella che i medici chiamano acromatopsia da trauma vede in bianco e nero da un anno, tre mesi e quattro giorni. Questo problema la spinge a tornare in Liguria, dov’è nata e a vestirsi sempre di nero. Per questo suo cognato la chiama Morticia, la bambina del secondo piano Malefica e le sue nipoti Il Corvo. Il suo ritorno porterà scompiglio nelle vite di Mafalda e Aurora, le sue sorelle che conducono delle vite all’apparenza perfette e delle sue nipoti margherita e Vittoria. Improvvisamente tutte si ritroveranno ad affrontare paure, dubbi, incertezze, rimpianti. Un romanzo che insegna che nulla è ciò che sembra e che ogni famiglia custodisce un segreto.

- Una serata tra amici a Jinbōchō, Satoshi Yagisawa

Una storia alla scoperta di segreti e storie ricche di emozioni di una delle tante librerie del quartiere Jinbōchō di Tokyo, la libreria Morisaki. Questa è un piccolo negozio a gestione familiare specializzato in letteratura giapponese moderna gestita da Satoru. Di recente, ad aiutarlo c’è la moglie Momoko e nel tempo libero la nipote Takako. Come segno di gratitudine, Takako regala un viaggio agli zii, impegnandosi a sostituirli mentre sono via e a trasferirsi per qualche sera nella stanza sopra la libreria. Durante questo periodo si renderà conto di quanti tesori custodisce questa piccola libreria. Una storia intrigante piena di mistero e suspense per tutti gli amanti dei libri.

- Voglio tornare al Topless Bar, Raffaele Morelli

Il noto psichiatra Raffaele Morelli ha scritto un romanzo con protagonista Adolfo Ludovico Maggi Mastrini, un giovane fisico, che si reca negli Usa per un ciclo di conferenze. Dopo un avventuroso viaggio in nave in compagnia di un suo ex compagno di università, a New York viene accolto da Rose che ha il compito di fargli da guida nel tour americano. In America Adolfo si rende conto che la fisica non è il lavoro della sua vita e di tornare in Italia non ne vuole sapere. Ammaliato dalla scoperta dei topless bar decide di aprirne uno a Little Italy con l’aiuto di Rose della quale si innamorerà e di Don Genesio, boss della mafia a Little Italy. Un romanzo che affronta la tematica del grande sogno americano in cui avventura e l’amore si intrecciano.