"Ombre di Spade e di Vento". Ecco il perfetto romance tra azione e sentimento

È un libro ricco di colpi di scena, azione, romance e grande passione nel Giappone dei Samurai, quello appena uscito dall'abile penna della scrittrice Poppy Kuroki. Ombre di Spade e di Vento (Piemme) è un viaggio nel tempo e nei sentimenti di due anime divise dal destino, Isla MacKenzie, una giovane donna che compie un viaggio nel tempo dovuto ad un tifone, e Keiichiro Maeda, un samurai legato a un codice d’onore ormai destinato a scomparire.

Il romanzo

Strappata al presente da un furioso tifone, Isla MacKenzie si risveglia in un’epoca che non le appartiene: il Giappone del 1877, alla vigilia della ribellione di Satsuma, l’ultima battaglia dei samurai contro un mondo in trasformazione. Isla, abituata a un’epoca moderna, si trova improvvisamente immersa in un contesto dove la tradizione e il rigore dominano ogni aspetto della vita. Catapultata in una realtà di antichi codici d’onore, legami di sangue e segreti sepolti dal tempo, Isla trova una guida nel misterioso samurai Keiichiro Maeda. Tra loro nasce un legame profondo, un’ancora nel mare incerto di un futuro che non appartiene a nessuno dei due.

Ma l’amore ha un prezzo. Isla conosce il destino di Kei e del suo mondo: la ribellione è alle porte, e con essa la fine di un’era. Divisa tra il desiderio di cambiare la storia e il dovere di rispettarla, si trova di fronte a una scelta impossibile. Vale la pena rischiare tutto per salvare chi si ama, anche se questo significa sfidare il corso del tempo?

La scrittrice

Ombre di Spade e di Vento è il primo romanzo pubblicato in Italia dalla scrittrice, nata in Scozia, cresciuta in Inghilterra, che vive da dieci anni in Giappone, la cui penna ha la grande abilità di saper creare intrecci incredibili nei suoi romanzi.

I suoi personaggi vivono grandi passioni in cui ragione e sentimento convivono e sicreando dilemmi in cui viene coinvolto magistralmente il lettore. Un romanzo bellissimo e appagante che lascia continuamente sospesi e in bilico tra momenti di pura azione e scene di grande emotività.