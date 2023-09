Scatta l'allerta meteo a Milano: i luoghi da evitare col temporale

Le previsioni meteo per la seconda metà della giornata di domani, lunedì 18 settembre, non lasciano ben presagire per le regioni settentrionali dello Stivale: a correre ai ripari è il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, che ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per temporali a partire dalle ore 12.00.

Allarme nel comune di Milano

Scatta pertanto a Milano il controllo del livello dei fiumi Seveso e Lambro da parte del centro operativo comunale della Protezione civile, che si occuperà anche di coordinare eventuali interventi di soccorso sul territorio.

Il Comune del capoluogo meneghino ricorda ai propri cittadini che, secondo quanto determinato sulla base dell'ordinanza firmata dal sindaco e in vigore almeno fino al prossimo sabato 30 settembre, durante le allerte è vietato frequentare i grandi parchi in cui risultano tuttora in corso le verifiche sulla stabilità degli alberi, così come fermarsi vicino a piante e alberi che siano danneggiati in modo evidente. È inoltre consigliato in generale non indugiare al di sotto di alberi o impalcature di cantieri, déhors o tende e mettere in sicurezza i vasi sui balconi e tutti quegli oggetti che corrono il rischio di essere spostati o trascinati dal vento.

Le allerte in Lombardia

Il rischio di temporali e nubifragi riguarda anche il resto del territorio della regione Lombardia, dove sono previste situazioni più gravi.

A partire dalle ore 12.00 di domani entrerà infatti in vigore l'allerta gialla a causa dei forti venti previsti su Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale e Appennino Pavese.

L'allerta gialla per rischio idrogeologico scatterà invece alle ore 14.00 e riguarderà i territori di Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali e Orobie Bergamasche. L'allerta salirà al grado arancione per l'allarme temporali a partire dalle ore 18.00: saranno allertate le arre di Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali.