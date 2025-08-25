Si prepara un vortice di maltempo: le zone più a rischio

Il maltempo che ha già colpito duramente alcune località italiane non è solo che l'antipasto di quanto accadrà, in modo più organizzato, nei prossimi giorni a causa dell'ex uragano Erin che arriverà in Europa in qualità di tempesta extra-tropicale e sarà in grado di influenzare direttamente il tempo italiano per la formazione di un pericoloso vortice di bassa pressione con piogge, temporali e nubifragi.

Le regioni a rischio

L'intensità delle piogge e l'organizzazione del sistema perturbato infliggeranno un duro colpo all'estate che inizia il suo lento ma inesorabile declino. A essere maggiormente colpite dai fenomeni sarà il Nord-Ovest, soprattutto la Liguria, nella giornata di giovedì 28 quando si avrà la "fase prefrontale", ovvero "quella in cui i fenomeni possono stazionare per più ore su una singola zona scaricando ingenti quantità d'acqua e provocando le famose alluvioni lampo", spiega Federico Brescia de Ilmeteo.it.

Violento maltempo

Il grosso del maltempo, però, interesserà le nostre regioni specialmente venerdì 29 agosto con il vortice vero e proprio che, comunque, avrà una rapida evoluzione. Ancora una volta, bersaglio principale il Nord Italia ma verrà colpito anche il Centro (versante tirrenici) e la Campania. " Durante il suo passaggio è lecito aspettarsi nuclei temporaleschi violenti, con raffiche di downburst e grandinate di medie dimensioni", spiega l'esperto. Da non sottovalutare la forza del vento che soffierà fino a 100 km/h da Maestrale sul Mar Ligure e Bocche di Bonifacio con relative mareggiate sulle coste esposte.

Nulla da segnalare, invece, al Sud e sulla Sicilia che non vivranno nessun riflesso del vortice ciclonico che interesserà Mar Ligure e Mar Tirreno ma saranno ben protetti dall'anticiclone africano in grado di dispensare temperature massime che giovedì potranno toccare valori di 35°C sulle zone interne delle Isole Maggiori in ulteriore aumento venerdì con picchi anche di 37°C sempre sulle aree più lontane dal mare.

La tendenza successiva

Dopo due giorni di piogge e temporali l'ultimo week-end di agosto (30-31) dovrebbe trascorrere con un meteo nettamente migliore al Nord dove si avranno ampie schiarite anche se non mancherà una residua instabilità a causa dell'aria fresca in quota in grado di provocare

annuvolamenti pomeridiani con locali acquazzoni e temporali. Nulla da segnalare, per il momento, sul resto d'Italia che continuerà a vivere una fase tardo estiva con clima stabile e soleggiato soprattutto al Sud e sulla Sicilia.