Milano capitale della Puglia tra orecchiette e "assassine"

Se è vero che "Se Milan avesse il mare sarebbe una piccola Bari", è anche vero che il capoluogo lombardo è forse la più grande città della Puglia grazie alle centinaia di migliaia di persone che qui sono venute a vivere e a lavorare a partire dal dopoguerra. Un esodo che ha originato un flusso instancabile di "pacchi da giù". E la nascita di una solida tradizione ristorativa legata ai piatti della regione più orientale d'Italia. E come si sa, la cucina orientale ha un fascino irresistibile...

Osteria Pugliese Gatto Bianco Un locale elegante al numero 67 di viale Friuli che interpreta con un tocco di classe la tradizione barese. Notevoli Riso patate e cozze e le Cime di rapa stufate, ma qui si viene soprattutto per gli Spaghetti all'assassina, per cui viene allestito un vero showcooking. Oltre a quella tradizionale, due varianti: con cime di rapa e i paccheri con pomodorini confit e provola affumicata.

Fratelli Torcinelli Una piccola trattoria che si trova in via Ludovico Muratori 6, i zona Porta Romana, e che ha tra i soci Pietro Caroli, sodale di Diego Rossi nell'osteria "cult" Trippa. Qui la specialità sono i piatti alla brace, in particolare per l'appunto i torcinelli, che sono a base di frattaglie e interiora di agnello, le bombette e la zampina. Ottima per il periodo estivo l'insalata nota come Acquasale.

Charlie Brown In via Spartaco 37 un ristorante trentennale nato dalla passione dell'imprenditore Antonio Moscara, che lo ha trasformato più volte nel nome e nell'ambientazione, che oggi rievoca il trappeto, cuore della cultura agricola locale. Tra i piatti la Scurtigghiata (un mix di fave, cicoria e pancotto), la Tiella salentin, il Polpo e patate cotto in pignata alla gallipolina e le carni alla brace.

Ricci Osteria Lei, Antonella Ricci, è di Brindisi. Lui, Vinod Sookar, è delle Mauritius. Insieme arrivano da una storia stellata in quel di Ceglie Messapica, ma a Milano portano la tradizione pugliese ingentilita e resa più alla portata dei gustisofisticati di chi non cerca solo l'ortodossia. Qui si viene per l'antipasto Sole di Puglia, che include formaggi, salumi, frise e sottoli, per le Capesante scottate con profumo di burro al timo, pesto di piselli e croccante al nero di seppia, e le Gocce di ricotta avvolte nella semola, crema di zucchine, olio al tartufo e pancetta croccante, piatto simbolo di Antonella. C'è anche un menu degustazione a 55 euro. In via Pasquale Sottocorno, 27.

Osteria della Pasta e Fagioli Quando NoLo non era NoLo, questo locale era già La Pasta e Fagioli. Nato nel 1975 in via Venini 54, è un locale a conduzione familiare, semplice come la sua sapida cucina, proposta a prezzi davvero poco milanesi. Il Purè di fave con cicoria costa 9,50 euro, le Orecchiette al sugo di pomodoro 8,60, stesso prezzo di "U' Timball", gli Involtini al sugo di pomodoro 11,50. Naturalmente c'è anche la pasta e fagioli, con casarecce corte trafilate al bronzo.

La Giara Al numero 10 di viale Monza un'istituzione della cucina pugliese a Milano. In un contesto spartno ma molto caldo si gustano taglieri, zuppe, orecchiette sia con cime di rapa sia al sugo, ostanziosi secondi a base di carne di agnello, di manzo e di cavallo. E poi la scamorza alla brace.

Osteria Popolare Pugliese Cibi, vini e sorrisi, promette questo locale aperto da qualche mese al numero 2 di via Valtellina dall'immagine piuttosto d'impatto (le grandi insegne gialle non passano inosservate).

Nel menu Panzerotti salentini, Fritto casereccio, Parmigiana alla poverella, Ciceri e tria, Polpette al sugo e cacioricotta, Pezzetti di cavallo alla pignata, Pasticciotto alla crema con o senza amarenza. Prezzi, va detto, piuttosto alti.