"Basta un commercialista...": com'è facile truffare per avere il reddito di cittadinanza

La Procura di Milano ha scoperchiato un pentolone in cui un'organizzazione di truffatori romeni otteneva indebitamente il reddito di cittadinanza grazie a tutte le falle dei Caf del Movimento Cristiano Lavoratori che avevano incassato 90mila euro dalle casse statali per le richieste del sussisdio statale fatte all'Inps ma come " procedura alternativa e distinta dalle pratiche regolari ".

Le minacce romene

Come ci siamo occupati sul Giornale.it, la banda di romeni minacciava e usava violenza verso gli operatori per ottenere le cifre che volevano. A capo dell'organizzazione c'era Izabela Stelica, la donna che in alcuni video circolati in rete è stata immortalata mentre conta e smezza mazzette di denaro mentre lancia strali contro presunti avversari. L'organizzazione è riuscita a presentare documenti di identità falsi di persone che non avevano minimamente il diritto di ricevere il reddito tra cui pure deceduti o chi non era mai stato in Italia. La misura grillina, anche in questo caso, ha mostrato l'ennesimo punto debole: la debolezza e la "giungla" dei Caf.

L'inchiesta milanese ha fatto luce su un sistema ben organizzato che vedeva, appunto, un gruppo di romeni che si occupava di trovare false carte di identità e dall'altro i soci della milanese Nova Servizi, legata al Patronato Sias e ai Caf del Movimento Cristiano Lavoratori. A quel punto i Caf, con tutte le loro debolezze, cadevano in trappola: invece di fungere da primo filtro, erano usati per bucare i controlli. " Negli ultimi anni il numero di Caf attivi è aumentato vertiginosamente e manca l'attività di controllo su chi eroga i servizi. Aprire un Caf è visto come un'attività che deve generare business e quindi sbrigare più pratiche possibili, anche a discapito della qualità e innescando una concorrenza spietata ", afferma Vincenzo Vita, amministratore delegato della società Lombardia Centro Servizi, che gestisce i Caf del sindacato Uil.

Tutte le falle del reddito 5Stelle

" Quando dal Caf la pratica arriva all'Inps si apre un altro buco ", afferma al quotidiano Il Giorno Maurizio Del Conte, giuslavorista e presidente di Afol, l'agenzia che gestisce i centri per l'impiego a Milano e che si occupa anche di chi percepisce il reddito di cittadinanza. La spiegazione è chiara: anche i romeni possono rubare i soldi statali perché " le banche dati non dialogano tra loro, mancano controlli automatizzati e di fatto i soldi vengono erogati sulla base di una semplice autocertificazione. I truffatori giocano sul fatto che i controlli hanno tempi lunghi, non sono automatici, ed è inutile prevedere pene severe se poi manca la certezza della pena. Quello che è emerso è solo la punta dell'iceberg", sottolinea. Vita facile per i truffatori, quindi, fermati in rari casi come quello sventato dai carabinieti di Monza che hanno bloccato una truffa da più di 200mila euro denunciando 30 "furbetti" del RdC.